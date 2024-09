Ihattaren laat vrijdagochtend 'een traantje' en spreekt over Oranje

hoopt op korte termijn zijn debuut te kunnen maken voor RKC Waalwijk. De aanvaller werd donderdag gepresenteerd en spreekt zelf de ambitie uit om ‘misschien binnen twee weken’ weer te voetballen. Ook droomt hij nog altijd van een debuut in het Nederlands elftal.

Zijn rentree op het trainingsveld was vrijdagochtend emotioneel, vertelt Ihattaren in een interview met ESPN. “Ik heb een traantje gelaten. Ik heb het echt gemist.” Donderdag, bij zijn presentatie, hield Ihattaren het ook niet droog. Dat kwam met name omdat zijn moeder erbij was. “Mijn moeder is m’n alles. Ze heeft heel veel met me meegemaakt, ze heeft me grootgebracht. Toen ze mij het shirt kon geven, met rugnummer 52, dat is zo speciaal voor mij.” Met dat nummer debuteerde Ihattaren voor PSV en het is 'altijd al' zijn lievelingsnummer geweest, vertelde hij in het verleden al.

Ihattaren zegt er niet alleen fit uit te zien, maar dat ook daadwerkelijk te zijn. Hij heeft er vertrouwen in dat zijn avontuur bij RKC Waalwijk een succes wordt, in tegenstelling tot zijn dienstverband bij Ajax in 2022. “Ik heb aan mezelf gewerkt. Er zit een stijgende lijn in. Bij Ajax moest ik ook aan mijn fitheid werken, maar toen speelden er andere dingen mee. Ik accepteerde de waarheid en de waarschuwingen van mijn omgeving niet.”

“Ik heb niks te bewijzen tegenover iedereen. Ik moet het tegenover mezelf gaan bewijzen”, beseft de 22-jarige buitenspeler. “Ik heb genoeg recht te zetten en ik wil RKC graag helpen om van de laatste plek af te komen. Genoeg doelstellingen, maar van daaruit gaat het individu schitteren.” Wanneer het zo ver is? “Snel, heel snel. Wat dat betekent? Vul het maar in", lacht hij. "Misschien binnen twee weken. Op weg naar de oude Mo Ihattaren."

Ihattaren spreekt over Oranje

Ihattaren wordt bijgestaan door een team van vrienden en professionals, onder wie oud-psychiater Bram Bakker. Die vindt dat Ihattaren genoeg kwaliteiten heeft om over een half jaar weer in het Nederlands elftal te spelen. Op die uitspraak volgde kritiek – journalisten Rik Elfrink en Maarten Wijffels vonden het niet slim om de lat meteen zo hoog te leggen – maar Ihattaren ervaart de uitspraak zelf niet als onnodige druk.

“Dat is geen druk. Hij heeft niet gelogen, toch?”, werpt de PSV-jeugdexponent op. “Als het op voetballen aankomt, dan geloof ik dat ook. Aan mij is het om te laten zien dat ik er sta en dat ik er blijf. Van daaruit komt alles vanzelf. Het is een doel dat altijd in m'n achterhoofd blijft.”

