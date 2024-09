Hoge verwachtingen van Ihattaren: ‘Hij is zo goed dat hij over een half jaar weer in Oranje kan’

Bram Bakker heeft hoge verwachtingen van de rentree van in het profvoetbal. De psychiater, die onderdeel uitmaakt van het begeleidingsteam van de 22-jarige middenvelder, verwacht dat Ihattaren binnen een half jaar weer terug kan keren bij het Nederlands elftal.

Na mislukte pogingen bij Ajax, Samsunspor en Slavia Praag, heeft Ihattaren nu bij RKC Waalwijk een nieuwe kans gekregen om zijn voetbalcarrière weer uit het slop te trekken. De afgelopen maanden heeft de middenvelder onder ‘Projectteam Mo’ eraan gewerkt om terug te kunnen keren in de voetballerij.

“Wat belangrijk is: het uitgangspunt waarmee we begonnen was niet de voetballer Mo, maar de mens Mo”, steekt Bakker van wal in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Alles wat hij wil, had ik goed gevonden. Oftewel: als hij had gezegd dat hij een pizzeria wil beginnen, had ik dat ook prima gevonden. De bedoeling was gewoon om deze jongen die in de problemen zat, te helpen.”

Bakker benoemt bovendien dat Ihattaren het mentaal al best zwaar heeft gehad. “We hebben het over een zeer gevoelige jongen die al op héél jonge leeftijd met de extremiteiten van het voetballen te maken heeft gehad én die in een zwart gat is gevallen toen zijn vader overleed. En wij zijn hem gaan helpen. We zijn gaan revalideren in Almere, bij de SB Voetbalacademy, een plek waar tal van topvoetballers revalideren, waar Soufiane Touzani ook bij betrokken is. Die straatvoetballer, weet je wel. Gewoon revalideren om Mo weer fit te krijgen.”

RKC kan iemand als Ihattaren wel gebruiken

De psychiater is dan ook blij dat dat RKC Ihattaren een nieuwe kans geeft om zijn profcarrière nieuw leven in te blazen. “Een club die past bij Mo. Waar ze ook de mens belangrijker vinden dan de voetballer. Ik heb ook ontzettend veel respect voor RKC dat ze dit op deze manier doen. En ze kunnen ook wel iemand als Ihattaren gebruiken, hè”, stelt hij over de hekkensluiter van de Eredivisie.

Bakker denkt dat Ihattaren Oranje weer kan halen

Ondanks de afgelopen jaren heeft Bakker nog altijd hoge verwachtingen van Ihattaren. “Deze jongen is 22 jaar en gaat een sensatie worden op de Nederlandse velden. Ja, daar mag je mij best op afrekenen straks. Niemand weet hoe dit afloopt, maar we hebben het over iemand met exceptioneel veel talent. Zó veel dat hij over een half jaar weer in Oranje kan staan. Zo goed is hij. En ik zie iemand die ontzettend graag wil en die topfit is”, besluit hij.

