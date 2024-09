RKC Waalwijk durft gok aan en geeft Ihattaren nieuwe kans in profvoetbal

is weer voetballer. De aanvallende middenvelder gaat aan de slag bij RKC, zo maken de Waalwijkers bekend via de officiële kanalen. Het voormalig toptalent tekent een contract voor een seizoen met de optie voor nog een jaar bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

Woensdag kwam naar buiten dat Ihattaren een nieuwe kans gaat krijgen als profvoetballer, ditmaal bij RKC Waalwijk. De aanvallende middenvelder belandde in een heel diep dal nadat hij op zeventienjarige leeftijd zijn vader verloor. Meerdere pogingen om terug te keren in het voetbal liepen uiteindelijk op niets uit. Toch zal het deze keer anders zijn, zo stelt de linkspoot. Bij RKC moet hij nu laten zien het voetballen niet verleerd te zijn. De Brabanders kunnen zijn kwaliteiten goed gebruiken, aangezien ze na vijf duels in de Eredivisie nog altijd puntloos zijn.

Afgelopen weekend verscheen er een interview van Ihattaren in De Telegraaf. Daarin vertelde hij dat zijn fitheid bij zijn meest recente pogingen weer aan de slag te gaan in het voetbal niet het probleem vormde, maar dat hij het mentaal niet kon opbrengen. Met behulp van een team specialisten, samengesteld door zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez, heeft hij de afgelopen maanden keihard gewerkt aan zijn psychische problemen. “Nu is het duizend procent anders”, verzekerde hij.

Weinig geslaagde avonturen voor Ihattaren

Ihattaren doorliep de jeugdopleiding van PSV en debuteerde begin 2019 op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal. De aanvallende middenvelder leek een grote toekomst toegedicht, maar toen aan het einde van dat jaar zijn vader overleed, stortte alles in elkaar. In de zomer van 2021 verkochten de Eindhovenaren hem aan Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria, zonder succes. Later volgden ook weinig succesvolle avonturen bij Ajax en Samsunspor, alvorens hij in de zomer van 2023 zonder club kwam te zitten. Eind 2023 kreeg hij de kans van Slavia Praag, maar ook daar wist het voormalig toptalent niet te slagen. Sinds maart van dit jaar zat hij zonder club en heeft hij gewerkt aan zijn gezondheid.

🤝 𝗠𝗼 𝗜𝗵𝗮𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼𝘁 𝗵𝗲𝘁 𝗲𝗶𝗻𝗱𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗼𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗷 𝗥𝗞𝗖 𝗪𝗮𝗮𝗹𝘄𝗶𝗷𝗸



De 22-jarige middenvelder heeft een contract getekend voor één seizoen in Waalwijk, met een optie voor nog een jaar.



👉 https://t.co/MxWk7qjPKL pic.twitter.com/SjfRnx8c5i — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) September 19, 2024

