Mohamed Ihattaren onthult hoeveel hij op zijn toppunt woog

is hard op de weg terug. De pas 22-jarige voetballer kampte de afgelopen jaren met mentale problemen na het overlijden van zijn vader, maar de afgelopen maanden heeft hij keihard gewerkt om dit een plekje te geven. De aanvallende middenvelder werkt met een team samengesteld door zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez hard aan zijn fitheid in de hoop binnenkort weer terug te keren op het voetbalveld.

De afgelopen jaren heeft Ihattaren met regelmaat geprobeerd terug te keren in de voetballerij, maar avonturen bij onder meer Ajax, Slavia Praag en Samsunspor draaiden op niets uit. “Maar nu is het duizend procent anders”, is de jongeling stellig in gesprek met De Telegraaf. “Fit worden was nooit het probleem, want ik houd van trainen. De sleutel ligt bij mentaal herstellen.” Dat is precies waar Ihattaren met een team van specialisten de afgelopen maanden aan heeft gewerkt.

Artikel gaat verder onder video

Fortes Rodriguez stelde in juni ‘Projectteam Mo’ samen. Fysiotherapeuten en hersteltrainers Rik Tacken en Camiel van Druten, diëtiste Anja van Geel, voetbaltrainers Nordin Wooter en Soufiane Touzani en kickboksdocenten Jivan en Nadia Akihary moesten ervoor zorgen de voetballer er weer bovenop te krijgen. Toch had de zaakwaarnemer één voorwaarde dit op te stellen. “Dat Bram Bakker daarin kwam als psychiater en dat ik bij Franky Mandias traumatherapie – EMDR – zou ondergaan.”

Zware periode voor Ihattaren

Na het overlijden van zijn vader eind 2019 belandde Ihattaren, mede door de coronapandemie die kort daarna volgde, in een zwart gat. “Alles kwam stil te staan, ook het voetballen. PSV was daarvoor de druk geweest die me hielp met het verlies van mijn vader om te gaan, de uitlaatklep waardoor ik mijn zinnen kon verzetten.” In de coronatijd was Ihattaren meer met zijn eigen gedachten dan hij wilde, waardoor er iets knapte in zijn hoofd. Hulp vanuit PSV wilde hij niet, want hij zag zichzelf als stoere jongen die de pijn alleen kon dragen. “Ik besef nu dat ik veel stoerder ben door wel naar de psychiater te gaan.”

Het feit dat Ihattaren geen mentale hulp aannam, zorgde ook op fysiek vlak voor problemen. “Ik ben een emotie-eter, zeg maar gerust emotie-vreter”, zegt het voormalige toptalent, die zich naar eigen zeggen ‘moddervet’ at. “Op een gegeven moment woog ik 117 kilo.” Inmiddels heeft de voetballer daar het één en ander vanaf getraind en weegt hij nu 87 kilo.

Hulp vanuit zijn familie

Uiteindelijk was het de ingreep van zijn moeder, zijn zus en zijn broers die Ihattaren het licht deden zien. “Ik ging van feest naar feest, totdat in Dubai opeens een van mijn broers voor me stond en me op het vliegtuig naar Nederland zette. Voor de familie was de maat vol, omdat ze me mezelf zagen vernietigen”, legt de voormalig PSV’er uit. Uiteindelijk waren het zijn broers die Fortes Rodriguez zo ver kregen ‘Projectteam Mo’ op te zetten, waar hij ze dankbaar voor is.

Ihattaren verwacht dat hij er deze keer wel in gaat slagen in de voetballerij actief te blijven. “Mijn familie, een paar vrienden en de groep professionals die ik om mij heen heb, zijn alles wat ik nodig heb. Daar komt niemand meer bij”, is hij duidelijk. “Ik weet dat er van veel kanten weer aan me gaat worden getrokken als het me is gegund om terug te keren in de voetballerij. Maar ik focus me op de mensen op wie ik kan rekenen en die het beste met mij voor hebben. Ik weet zeker dat mijn vader in het paradijs nu trots op me is. Een betere motivatie om zo door te gaan, is er niet.”

