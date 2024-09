‘Voormalig PSV-target uit de selectie gezet na weigeren van transfer’

is uit de selectie van AS Roma gezet, meldt Sky Sport Italia. Volgens het Italiaanse medium heeft de Poolse linkervleugelverdediger een transfer geweigerd naar het Turkse Galatasaray. Zalewski werd eerder deze zomer nog gelinkt aan PSV.

Zalewski was dicht bij een transfer van de Turkse topclub, maar liet op de laatste dag van de transferwindow in Turkije weten toch niet te willen verkassen naar Galatasaray. AS Roma had al een akkoord bereikt met Cim Bom Bom over een transfersom van zo’n vijftien miljoen euro.

De 22-jarige Pool beschikt bij de Giallorossi over een aflopend contract en lijkt niet voornemens om deze te verlengen. Daarop besloot de club van trainer Daniele De Rossi om Zalewski uit de Romeinse selectie te zetten voor onbepaalde tijd.

Zalewski gelinkt aan PSV

Eerder deze zomer werd Zalewski in verband gebracht met PSV. In Italiaanse media werd er zelfs over gesproken dat de Eindhovenaren een akkoord hadden bereikt met AS Roma. Het was Zalewski zelf die uiteindelijk twijfelde over een overstap naar PSV. Uiteindelijk haalde PSV deze transferzomer geen linksback, maar versterkte het zich wel met Adamo Nagalo en Rick Karsdorp.

