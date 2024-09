PSV-aanwinst mist Champions League-start, maar Bosz spreekt niet van een 'tegenvaller'

Het debuut van in het shirt van PSV laat voorlopig op zich wachten. De rechtsback mist de wedstrijden tegen NEC (zaterdag) en Juventus (dinsdag), zo laat Peter Bosz vrijdagmiddag weten op zijn persconferentie. PSV doet het rustig aan met Karsdorp, die op 2 mei voor het laatst in actie kwam.

PSV moest na het vertrek van Jordan Teze naar AS Monaco op zoek naar een nieuwe rechtsback en kwam in die zoektocht uiteindelijk uit bij Karsdorp. De vleugelverdediger was bij AS Roma uit de gratie geraakt en toen PSV concreet werd, besloot hij om zijn contract te ontbinden. Karsdorp tekende twee weken geleden in Eindhoven. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles kwam nog te vroeg en ook de duels met NEC en Juventus zullen dus aan hem voorbijgaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Dat Karsdorp gaat voetballen bij PSV, dat vind ik een kwalijke zaak’

“Rick is er nog niet, hij heeft in april (mei, red.) de laatste wedstrijd gespeeld”, zo wordt Bosz geciteerd door Marco Timmer van Voetbal International. Karsdorp kwam in het afgelopen seizoen 28 keer in actie voor AS Roma. Zijn laatste minuten in de Serie A maakte hij op 25 april, een week later kwam hij nog wel in actie in de heenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de halve finales van de Europa League. “Hij heeft daarna vooral individueel getraind. We nemen de tijd hem echt op te bouwen. Hij is er tegen NEC en Juventus niet bij”, aldus Bosz.

LEES OOK: Karsdorp spreekt zich uit over omstreden overstap: ‘Als ik terug naar Feyenoord was gegaan…’

Dat Karsdorp er in de komende twee duels niet bij is, komt niet als een verrassing voor PSV en Bosz. “We wisten heel goed dat dit er aan vast zat bij Karsdorp, dat hij opgetraind zou moeten worden. Wat dat betreft is het geen tegenvaller”, zo klinkt het.

Veerman en Schouten

De trainer heeft beter nieuws te melden over Joey Veerman. De middenvelder liet de interlands van het Nederlands elftal aan zich voorbijgaan, maar kan zaterdag ‘gewoon’ meedoen tegen NEC. Jerdy Schouten werd afgelopen dinsdag tijdens de ontmoeting tussen Nederland en Duitsland al na een helft vervangen en is niet helemaal klachtenvrij, maar traint vrijdag wel mee bij PSV. “Nog wel met een slag om de arm”, zo schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Nagalo kán zijn debuut maken

Waar Karsdorp dus ontbreekt, kan Adamo Nagalo zaterdag zijn debuut maken voor PSV. De 21-jarige verdediger maakte onlangs de overstap van FC Nordsjaelland naar de regerend kampioen van Nederland en mag nu ook écht aan de slag. Hij heeft zijn werkvergunning binnen. “Hij is er morgen - ijs en weder dienende - bij”, zo leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Commercieel directeur PSV legt uit waarom Van den Berg en Itakura niet naar Eindhoven zijn gekomen

Directeur Frans Janssen van PSV blikt terug op de voorbije transferperiode.