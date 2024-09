Commercieel directeur PSV legt uit waarom Van den Berg en Itakura niet naar Eindhoven zijn gekomen

Bij PSV waren ze afgelopen zomer huiverig om het transferrecord te verbreken. Als de clubleiding dat besloot te doen, hadden zij daar volgend jaar de negatieve effecten van gemerkt, was de mening van de directie.

Bij de Rood Wit Podcast blikt commercieel directeur Frans Janssen terug op de afgelopen transferperiode. Spelers als Sepp van den Berg en Ko Itakura waren lang doelwitten, maar kwamen uiteindelijk niet naar Eindhoven door de hoge bedragen die hun clubs voor de spelers verlangden. "Als wij nu opeens 20 tot 25 miljoen euro gaan betalen, dan wordt dat de nieuwe realiteit. Dat heeft echt een impact op de buitenwereld. Als we een speler willen kopen, dan kijken we naar de grootste uitgaande transfer van die club. Je weet dat ze daar vrijwel nooit dik overheen gaan. Dan kun je vrij snel aftasten. Een veel duurder transferrecord is een enorme stap. Volgend jaar is dan elke speler duurder voor ons."

Verder circuleerden er geruchten over een specifiek budget dat PSV ter beschikking had de laatste maanden. Dat zou rond de dertig miljoen euro liggen. "We kijken nooit op die manier. We weten op welke posities we ons moeten versterken en kijken welke speler we het waard vinden. Onze duurste aankoop was Chucky, dat vergeten veel mensen. Ergens tussen de 12 en 15 miljoen euro."

Uiteindelijk haalde PSV een aantal spelers die een stuk minder duur waren dan Van den Berg of Itakura zouden zijn geweest. Zo werden Ryan Flamingo (negen miljoen), Adamo Nagalo (zeven), Couhaib Driouech (drie en een half) en Rick Karsdorp (transfervrij) bij de club gehaald. De Eindhovenaren hadden eigenlijk nog meer versterkingen gewild, maar de clubleiding besloot geen overdreven bedragen uit te geven.

