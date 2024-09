PSV biedt basisspeler nog geen nieuw contract aan: 'Kijken of er een nóg betere op te pikken is'

PSV hield deze zomer basisspelers Olivier Boscagli en , ondanks een aflopend contract én concrete belangstelling uit het buitenland, binnenboord. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verwacht dat technisch directeur Earnest Stewart een poging gaat wagen het contract van Boscagli alsnog te verlengen, maar merkt op dat dat in het geval van Benítez mogelijk niet het geval is.

Boscagli mocht zich deze verheugen in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, dat acht miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen overhad voor de Franse centrale verdediger. PSV hield de poot echter stijf, waardoor de 26-jarige Boscagli 'gewoon' begonnen is aan zijn zesde seizoen in Eindhovense dienst. "Voor PSV zou het doodzonde zijn als hij geen stuiver aan transfergeld opbrengt, maar de club heeft meer ijzers in het vuur om de opbrengsten in het voetbalbedrijf op niveau te houden", schrijft Elfrink donderdagochtend. "Stewart zal zeker nog een poging wagen om Boscagli toch tot andere gedachten te bewegen, wat de Monegask zelf ook niet armer zal maken", weet de clubwatcher.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV schrijft één opvallende naam in voor competitiefase Champions League

In het geval van Benítez liggen de kaarten anders. De 31-jarige Argentijn is al sinds zijn komst in de zomer van 2022 onbetwist basisspeler en stond deze zomer in de belangstelling van Atlético Madrid, waar hij tweede keeper achter Jan Oblak had kunnen worden. PSV sloeg de 'grijpstuiver' die de Madrilenen boden (drie miljoen euro plus bonussen) echter, net als bij Boscagli, gedecideerd af. "Dat PSV hem niet liet gaan, was in feite dus ook een teken van waardering", schrijft Elfrink.

LEES OOK: 'Met PSV willen we de Champions League winnen, dat is echt uitgesproken ja'

Toch is er voorlopig geen sprake van dat Stewart een poging gaat wagen Benítez langer aan PSV te binden. "Benitez kreeg nog geen nieuw contract aangeboden en moet gevoeld hebben dat PSV geen onbegrensd vertrouwen in hem had. Iedereen bij de club vindt het een goede doelman, fijn mens en een topcollega, maar topsport is soms keihard", weet Elfrink. "PSV wilde richting volgend jaar de handen nog even vrij hebben en kijken of er een nóg betere doelman op te pikken is", besluit de clubwatcher.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang reageert via Instagram op transfer Geertruida naar RB Leipzig

PSV-aanvaller Noa Lang reageert op de transfer van Lutsharel Geertruida, die van Feyenoord naar RB Leipzig is gegaan.