'Met PSV willen we de Champions League winnen, dat is echt uitgesproken ja'

PSV-trainer Peter Bosz heeft zijn selectie aan het begin van dit seizoen een duidelijke, maar uiterst ambitieuze doelstelling meegegeven. De coach van de Eindhovenaren gaf bij zijn ploeg aan dat hij de Johan Cruijff Schaal wil winnen, de KNVB Beker wil winnen, kampioen van Nederland wil worden en als klap op de vuurpijl ook nog eens de Champions League wil winnen.

Ryan Flamingo, deze zomer aangetrokken door PSV, gaat tijdens de interlandperiode in gesprek met journalist Lars Jesse van Eijden van podcast Het Sportpaleis. Als Van Eijden de multifunctionele voetballer van PSV vraagt naar de doelstelling, volgt er een ambitieus plan: "Met PSV willen we natuurlijk kampioen worden. Ons doel is om de Champions League te winnen. Dat is echt uitgesproken ja. Dat is ons doel en daar gaan we voor", zegt Flamingo, die een glimlach niet kan onderdrukken als hij zegt dat PSV dit seizoen de Champions League wil winnen.

Flamingo vervolgt: "Bosz zegt gewoon letterlijk van: we moeten de Johan Cruijff Schaal winnen, kampioen worden, de KNVB Beker winnen en de Champions League winnen", geeft de verdediger van de Brabanders aan. Het behalen van die volledige doelstelling is overigens al mislukt. PSV verloor na strafschoppen van Feyenoord de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, waardoor die prijs aan de Eindhovenaren voorbij ging.

