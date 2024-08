PSV-aankoop door het slijk gehaald: 'Een losbol, hij doet maar wat'

Valentijn Driessen is niet echt gecharmeerd van , de nieuwe aankoop van PSV. De 21-jarige verdediger kwam afgelopen zomer van FC Utrecht, maar heeft de journalist van De Telegraaf nog niet kunnen bekoren.

PSV kent aan het begin van dit seizoen genoeg defensieve problemen, door vertrekken en blessures. André Ramalho is vertrokken, Sergiño Dest langgeblesseerd en Olivier Boscagli en Jordan Teze flirten met een vertrek uit Eindhoven. Alles bij elkaar heeft dat ervoor gezorgd dat Flamingo gelijk voor de leeuwen is gegooid: hij staat onder Peter Bosz in de basis. In de drie duels die hij speelde (Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, 4-4, RKC Waalwijk-thuis, 5-1 en Heracles Almelo-uit, 1-3), wist hij nog niet echt te overtuigen volgens Driessen.

Tijdens Kick-Off komt de PSV-verdediger ter sprake. Driessen heeft weinig vertrouwen in een grote toekomst voor Flamingo. "Dat is gewoon een losbol, dat zie je aan alles. Hij doet ook maar wat. We weten ook niet wat hij gaat doen. Dit blijft een hele onrustige factor. Ik denk dat hij niet het vermogen heeft om dat uit zijn spel te krijgen en dat de trainer dat ook niet lukt." Podcastgenoot Mike Verweij vindt dat een ietwat voorbarige conclusie. "Hij is nog jong, hè." Driessen reageert: "Ja, maar dat moet er ook gewoon inzitten. Dat heeft hij niet."

Flamingo doorliep de jeugdopleiding van Almere City, waarna hij in Italië voor Sassuolo tekende. Door die club werd hij uitgeleend aan Vitesse en FC Utrecht, waarna hij uiteindelijk definitief naar de Domstad overstapte. Vorig seizoen was hij een steunpilaar in het elftal van Ron Jans, dat zevende werd.

