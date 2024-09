PSV schrijft één opvallende naam in voor competitiefase Champions League

PSV heeft één opvallende speler ingeschreven bij de UEFA voor de competitiefase van de Champions League. De naam van de zwaar geblesseerde prijkt namelijk op de 25-koppige lijst die de Eindhovenaren indienden bij de Europese voetbalbond.

PSV reikte afgelopen seizoen tot de achtste finales van de Champions League. Daarin was de latere finalist Borussia Dortmund over twee wedstrijden te sterk; na een 1-1 gelijkspel in Eindhoven ging de return in Duitsland met 2-0 verloren. Dit seizoen is de opzet van het miljardenbal drastisch veranderd: in plaats van zes poulewedstrijden speelt elke club nu acht wedstrijden (vier thuis, vier uit) en bepaalt één ranglijst met daarop álle 36 deelnemende clubs wie er door gaan naar de volgende ronde.

Op de website van de UEFA is in te zien welke spelers PSV heeft ingeschreven voor de competitiefase. Verreweg de opvallendste naam die op de lijst prijkt is die van Dest. De Amerikaanse back scheurde in april van dit jaar zijn kruisband en wordt niet voor de jaarwisseling terug op het veld verwacht. Omdat de laatste twee speelronden van de competitiefase ná de winterstop worden afgewerkt, houdt PSV rekening met het scenario dat Dest dan weer terug is. In speelronde zeven, op 21 januari, speelt de kampioen van Nederland een uitduel bij Rode Ster Belgrado. Een week later, op 29 januari, wacht in de achtste en laatste speelronde een thuisduel tegen het Liverpool van trainer Arne Slot.

Deze 25 spelers heeft PSV ingeschreven voor de Champions League

Walter Benítez, Joël Drommel, Rick Karsdorp, Armando Obisbo, Ryan Flamingo, Sergiño Dest, Mauro Júnior, Olivier Boscagli, Fredrik Oppegard, Adamo Nagalo, Malik Tillman, Guus Til, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Richard Ledezma, Luuk de Jong, Noa Lang, Johan Bakayoko, Ricardo Pepi, Couhaib Driouech, Marcus Younis, Hirving Lozano, Joel Ndala, Ismael Saibari, Ayodele Thomas.

