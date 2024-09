Champions League-speelschema PSV bekend: Eindhovenaren openen met zware uitwedstrijd

Het speelschema van PSV in de Champions League is zaterdagmiddag bekendgemaakt. De ploeg van trainer Peter Bosz begint op 17 september met een uitduel bij Juventus aan de competitiefase van het miljardenbal. Ruim vier maanden later is het Liverpool van Arne Slot in Eindhoven de achtste en laatste tegenstander.

PSV reikte afgelopen seizoen tot de achtste finales van de Champions League. Daarin was de latere finalist Borussia Dortmund over twee wedstrijden te sterk; na een 1-1 gelijkspel in Eindhoven ging de return in Duitsland met 2-0 verloren. Dit seizoen is de opzet van het toernooi drastisch gewijzigd: in plaats van een groepsfase speelt een vergroot deelnemersveld (van 32 naar 36 clubs) een competitiefase waarin iedere club acht wedstrijden speelt, waarna één ranglijst bepaalt wie er doorgaat naar de volgende ronde.

Wat opvalt aan het speelschema van de Eindhovenaren, is dat zes van de acht duels op dinsdag worden afgewerkt. Alleen het thuisduel met Shakhtar Donetsk, in de vijfde speelronde, vindt plaats op een donderdag. De achtste speelronde belooft een bijzonder drukke avond te worden voor alle voetballiefhebbers: alle achttien (!) Champions League-potjes worden op 29 januari tegelijkertijd afgewerkt.

Speelschema PSV in de Champions League

Speelronde 1: Dinsdag 17 september: Juventus - PSV (18.45 uur)

Speelronde 2: Dinsdag 1 oktober: PSV - Sporting Portugal (21.00)

Speelronde 3: Dinsdag 22 oktober: Paris Saint-Germain - PSV (21.00 uur)

Speelronde 4: Dinsdag 5 november: PSV - Girona (18.45 uur)

Speelronde 5: Woensdag 27 november: PSV - Shakthar Donetsk (21.00 uur)

Speelronde 6: Dinsdag 10 december: Stade Brest - PSV (21.00 uur)

Speelronde 7: Dinsdag 21 januari: Rode Ster Belgrado - PSV (21.00 uur)

Speelronde 8: Woensdag 29 januari: PSV - Liverpool (21.00 uur)

