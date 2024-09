Speelschema Champions League bekendgemaakt: Feyenoord begint met thuisduel

Het speelschema van de Champions League is zaterdagmiddag bekendgemaakt. Feyenoord opent het miljardenbal op donderdag 19 september met een thuisduel, waarin de Duitse kampioen Bayer Leverkusen de tegenstander zal zijn. De Rotterdammers besluiten de competitiefase ruim vier maanden later, op woensdag 29 januari, met een uitduel bij het Franse LOSC Lille.

Feyenoord sneuvelde vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League. In een poule met Atlético Madrid, SS Lazio en Celtic vergaarde de ploeg van toenmalig trainer Arne Slot zes punten, goed voor de derde plaats. Dit seizoen is de opzet van het toernooi drastisch gewijzigd: in plaats van een groepsfase speelt een vergroot deelnemersveld (van 32 naar 36 clubs) een competitiefase waarin iedere club acht wedstrijden speelt, waarna één ranglijst bepaalt wie er doorgaat naar de volgende ronde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Champions League-speelschema PSV bekend: Eindhovenaren openen met zware uitwedstrijd

De vier thuiswedstrijden voor de ploeg van trainer Brian Priske vinden - op het treffen met Leverkusen na - allemaal plaats op woensdagen. Ook de uitwedstrijden vinden vooral op woensdag plaats; alleen het bezoek aan de Engelse kampioen Manchester City, dat gepland staat voor de vijfde speelronde, wordt op een dinsdag afgewerkt.

Speelschema Feyenoord in de Champions League

Speelronde 1: Donderdag 19 september: Feyenoord - Bayer Leverkusen (18.45 uur)

Speelronde 2: Woensdag 2 oktober: Girona - Feyenoord (18.45 uur)

Speelronde 3: Woensdag 23 oktober: Benfica - Feyenoord (21.00 uur)

Speelronde 4: Woensdag 6 november: Feyenoord - Red Bull Salzburg (21.00 uur)

Speelronde 5: Dinsdag 26 november: Manchester City - Feyenoord (21.00 uur)

Speelronde 6: Woensdag 11 december: Feyenoord - Sparta Praag (21.00 uur)

Speelronde 7: Woensdag 22 januari: Feyenoord - Bayern München (21.00 uur)

Speelronde 8: Woensdag 29 januari: LOSC Lille - Feyenoord (21.00 uur)

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Domper voor Feyenoord en Priske: steunpilaar moet onder het mes en is weken absent

Feyenoord moet het de komende tijd stellen zonder een belangrijke speler.