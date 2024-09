‘Dat Karsdorp gaat voetballen bij PSV, dat vind ik een kwalijke zaak’

Royston Drenthe begrijpt niet dat zijn carrière voortzet bij PSV. De oud-voetballer vindt dat Feyenoord de rechtsback een contract had moeten aanbieden, aangezien het vertrek van Lutsharel Geertruida eraan zat te komen.

Donderdagmiddag maakte AS Roma bekend dat het contract van Karsdorp per direct werd ontbonden, waardoor hij transfervrij was. Enkele uren later wist PSV-watcher Rik Elfrink te melden dat de Eindhovenaren de mogelijkheid de rechtsback vast te leggen aan het onderzoeken waren, waarna hij zaterdagavond werd gepresenteerd.

Bij Ziggo Sport krijgt Drenthe, die zelf uit de jeugdopleiding van Feyenoord komt, de vraag wat hij van de transfer vindt. “Ik vind daar wel wat van”, is de voormalig flankspeler duidelijk. “Rick is een jongen die uit de jeugd van Feyenoord komt, hij weet wat het Feyenoord-DNA is.” Drenthe denkt dan ook dat de Rotterdammers gelijk hadden moeten toeslaan toen duidelijk werd dat Karsdorp transfervrij was.

Karsdorp bij PSV een ‘kwalijke zaak’

“Zeker als hij daar open voor staat en als je weet dat Geertruida waarschijnlijk gaat vertrekken”, licht hij toe. Volgens Drenthe had Feyenoord voorbereid moeten zijn op het ‘buitenkansje’ dat Karsdorp is, maar dat was de club niet. “Ik vind het best een kwalijke zaak dat Rick nu gaat voetballen bij PSV, want hij heeft de kwaliteiten om de rechterkant bij Feyenoord te belopen.”

