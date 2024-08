‘PSV wil stunten en onderzoekt mogelijkheid oud-Feyenoorder op te pikken’

PSV onderzoekt de mogelijkheden om in te lijven, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdagmiddag. Eerder op de dag nam AS Roma per direct afscheid van de voormalig Feyenoorder, die daarmee transfervrij is.

PSV kent achterin de nodige personele problemen. Na het vertrek van Jordan Teze naar AS Monaco wordt de rechtsbackpositie ingevuld door Richardo Ledezma, die van nature een aanvallende middenvelder is. De Eindhovenaren is er dan ook alles aan gelegen om nog een rechtsback aan de selectie toe te voegen.

Wat dat betreft kunnen de ontwikkelingen rondom Karsdorp uitkomst bieden. De verdediger maakte in de zomer van 2017 de overstap van Feyenoord naar AS Roma, dat hem in seizoen 2019/20 weer aan Feyenoord verhuurde. Donderdag maakten de Italianen bekend dat het contract van de Nederlander, dat nog doorliep tot medio 2025, per direct wordt ontbonden. Daarmee is de rechtsback transfervrij.

PSV houdt situatie Karsdorp in de gaten

Volgens Elfrink is PSV door deze recente ontwikkelingen begonnen met het verkennen van de mogelijkheid om Karsdorp in te lijven. “Tot voor kort was er vanuit PSV nog geen interesse in Karsdorp, maar dat is nu ineens veranderd”, schrijft de clubwatcher op X. De voormalig Feyenoorder zou zelf openstaan voor een stap naar Eindhoven. Mocht PSV de verdediger willen inlijven, moet dit uiterlijk dinsdag gebeuren om hem op tijd in te schrijven voor de Champions League.

