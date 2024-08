‘PSV gaat in de laatste dagen van de transferperiode vol voor Ajacied’

PSV zal zich in de laatste dagen van de transferperiode gaan proberen te versterken met . Althans, dat is de verwachting van Kees Luijckx. De Eindhovenaren zijn naarstig op zoek naar verdedigende versterkingen en de banneling van Ajax moet volgens de voormalig voetballer uitkomst bieden.

PSV moet deze transferperiode dringend een linksback halen. Door blessures van Sergiño Dest en Mauro Júnior speelt op dit moment derde keuze Fredrik Oppegard op die positie, maar de Noor kan nog niet aan het vereiste niveau voldoen. Eerder in de zomer werd PSV al genoemd als mogelijke bestemming voor Owen Wijndal, maar de Eindhovenaren wilden hem alleen huren, terwijl Ajax enkel wilde verkopen. Inmiddels staan de Amsterdammers wel open voor een tijdelijk vertrek van de banneling.

Luijckx denkt dat Wijndal een goede optie is voor PSV om het probleem op de linksbackpositie op te lossen. “Hij is een interessante speler omdat hij de Nederlandse competitie kent”, begint de voormalig verdediger in Voetbalpraat op ESPN. “Hij heeft ook al uitgeblonken in de competitie (bij AZ, red.).” Toch plaatst Luijckx de kanttekening dat dezelfde situatie ook bij Ajax geldt en Wijndal daar ook niet is geslaagd.

Hoe dan ook verwacht Luijckx dat PSV nog wel een poging gaat doen bij Ajax om Wijndal in te lijven voordat de transfermarkt maandagavond om 23.59 uur sluit. “Ik denk dat PSV in de laatste dagen van de window nog wel gaat pushen voor hem”, is hij stellig. “Ajax wil van hem af en PSV heeft een linksback nodig.” Daarvoor zal PSV volgens de analist nog wel een paar dagen moeten wachten, aangezien Ajax spelers liever niet naar een concurrent ziet vertrekken. “Naar het einde toe zal dat makkelijker gaan dan nu.”

Veel belangstelling voor Wijndal

Mocht PSV daadwerkelijk een poging doen om Wijndal in te lijven, zullen de Eindhovenaren daar de nodige concurrentie voor hebben. Dinsdagavond kwam naar buiten dat Real Valladolid en Stade Brest de linksback graag verlossen van zijn reserverol in Amsterdam, terwijl daar woensdagochtend ook nog Leeds United, Galatasaray en Werder Bremen aan toe werden gevoegd. Naar verluidt ziet Wijndal van die clubs een stap naar Engeland het meeste zitten. Of hij openstaat voor een langer verblijf in de Eredivisie, is niet duidelijk.

