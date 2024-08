Update: ‘Gewilde Wijndal heeft duidelijke voorkeur voor vervolgstap’

kan rekenen op een flinke dosis interesse. Nadat dinsdagavond naar buiten kwam dat Real Valladolid en Stade Brest belangstelling hebben in de banneling van Ajax, kunnen daar met Werder Bremen, Galatasaray en Leeds United nog drie clubs aan toe worden gevoegd.

Wijndal maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van tien miljoen euro de overstap van AZ naar Ajax. In Amsterdam wist de linksback nooit echt te overtuigen, waardoor hij afgelopen seizoen werd verhuurd aan Royal Antwerp. Ook in de voorbereiding op het huidige seizoen wist de verdediger geen indruk te maken op nieuwe trainer Francesco Farioli, die hem terugzette naar Jong Ajax.

Nadat de linksback werd teruggezet naar het tweede, kreeg hij de mededeling dat hij op zoek mocht gaan naar een nieuwe club. In een eerder stadium had Panathinaikos belangstelling voor de verdediger, maar hij had zelf geen trek in een stap naar Griekenland. Dinsdag kwam naar buiten dat Real Valladolid en Stade Brest ‘concreet’ zijn voor Wijndal en hem graag voor een seizoen willen huren van Ajax.

Meer interesse voor Wijndal

Ajax wil Wijndal echter liever verkopen. Volgens het Algemeen Dagblad zijn ook Werder Bremen, Galatasaray en Leeds United geïnteresseerd in de verdediger, die in Amsterdam nog een contract heeft tot medio 2027. Of deze clubs bereid zijn om Wijndal definitief over te nemen, is niet duidelijk. Mocht dit geen optie zijn, staan de Amsterdammers ook open voor een tijdelijk vertrek.

Update: Wijndal spreekt voorkeur uit

Van alle clubs die belangstelling hebben voor Wijndal, ziet de verdediger zelf de stap naar Leeds United het meest zitten, zo weet Transferwatch. De Engelsen willen de linksback graag inlijven om zo snel mogelijk weer terug te keren in de Premier League. De club uit de Championship zou de meest serieuze kandidaat zijn voor de komst van Wijndal.

