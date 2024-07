‘Panathinaikos meldt zich bij Ajax voor huurdeal, maar speler wil zelf niet naar Griekenland’

Panathinaikos wil huren van Ajax, zo meldt De Telegraaf. De Grieken hebben zich al gemeld in Amsterdam, maar de linksback zit zelf niet te wachten op een tijdelijke overstap naar Zuid-Europa.

De interesse van Panathinaikos in Wijndal is opmerkelijk te noemen. Mocht Ajax namelijk over twee wedstrijden van FK Vojvodina winnen in de tweede voorronde van de Europa League, wacht een ronde later de winnaar van Botev Plovdiv tegen Panathinaikos.

Het feit dat Ajax bereid is om Wijndal te verhuren, laat volgens de ochtendkrant zien hoe hoog de nood is in Amsterdam. De linksback maakt namelijk een goede indruk in de voorbereiding onder Francesco Farioli, maar zijn flinke salaris zorgt voor problemen.

Wijndal maakte in de zomer van 2022 de overstap van AZ naar Ajax. Daar wist hij in zijn eerste seizoen niet echt te overtuigen, waarna hij afgelopen seizoen werd verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp. Tot dusver speelde de verdediger 32 officiële duels namens de Amsterdammers. Daarin scoorde hij niet, maar leverde hij wel zes assists. Het lijkt er vooralsnog op dat Ajax het komende seizoen in wil gaan met Jorrel Hato als eerste keuze op linksback, met daarachter Youri Baas. Wijndal en Borna Sosa mogen zodoende op zoek naar een nieuwe uitdaging.

