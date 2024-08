ESPN weet wanneer Weghorst medisch wordt gekeurd door Ajax

wordt naar alle waarschijnlijkheid woensdag al medisch gekeurd door Ajax. Dat meldt ESPN dinsdagavond althans. De Telegraaf maakte eerder al melding van een akkoord tussen Ajax en Weghorst over een overgang naar Amsterdam. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie moet alleen nog overeenstemming bereiken met Burnley.

Weghorst maakte begin 2022 de overstap naar Burnley, waarmee zijn droom om in de Premier League te voetballen eindelijk uitkwam. De centrumspits kon echter niet voorkomen dat Burnley degradeerde naar het tweede niveau van Engeland. Weghorst had er geen trek in om op dat niveau te voetballen en vertrok op huurbasis naar Besiktas. Daar, en ook tijdens het WK in Qatar, maakte hij dusdanig veel indruk dat Manchester United hem voor een half jaar naar Old Trafford haalde.

Weghorst was in het afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Hoffenheim. Deze zomer keerde hij, na het EK in Duitsland, terug bij Burnley, maar het was duidelijk dat zijn toekomst elders lag. Hij maakte er geen geheim van graag naar Ajax te willen verkassen. Lang was het niet de vraag óf, maar wanneer hij de overstap naar Amsterdam zou gaan maken. Die is nu dus aanstaande. Ajax en Weghorst zijn naar verluidt akkoord over een contract voor twee seizoenen. Volgens ESPN en ook Voetbal International wordt de Oranje-international woensdag al medisch gekeurd door Ajax.

