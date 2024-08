Johan Derksen reageert veelzeggend op aanstaande transfer bij Ajax

Johan Derksen is totaal niet onder de indruk van de aanstaande transfer van naar Ajax. De Telegraaf maakt dinsdagavond melding van een akkoord tussen Ajax en Weghorst over een contract voor meerdere seizoenen. Volgens Derksen kan iedereen op dit moment bij Ajax spelen, omdat middelmaat ‘troef’ is in Amsterdam.

Wilfred Genee opent de uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond met het nieuws dat Weghorst nu toch écht op weg is naar Ajax. De spits wordt al maanden in verband gebracht met een overstap naar de recordkampioen van Nederland, maar zat heel lang in de wachtkamer. Nu heeft hij zijn transfer toch zo goed als te pakken. Ajax moet er alleen nog uitkomen met Burnley, maar dat zou een ‘kwestie van tijd’ zijn. “Echte Ajax-speler hè. Fijne techniek, goed overzicht”, zo reageert Derksen cynisch op de enthousiaste Genee, die beweert dat Ajax nu ‘gered’ is.

Weghorst op duidelijke voorwaarde naar Ajax

Volgens Derksen geeft de aanstaande komst van Weghorst alleen maar aan dat op dit moment ‘iedereen’ bij Ajax kan spelen. “Want het is middelmaat troef over het hele elftal. Die jongen valt nu dus niet uit de toon. Vroeger zou hij niet mee willen doen, want dan zou hij bij positiespelletjes altijd in het midden staan. Maar nu kan iedere boerenlul bij Ajax spelen”, zo laat Derksen er geen misverstand over bestaan. René van der Gijp is een stuk genuanceerder en ziet Weghorst wel degelijk slagen in Amsterdam, maar wel onder één voorwaarde. “Het past wel, als ze hem maar duidelijk hebben gemaakt dat hij gewoon tweede spits is. Laten we hopen dat ze dat hebben gedaan.”

Want volgens Van der Gijp zit het kapitaal in Brian Brobbey, die een transfer naar Nottingham Forest overigens niet ziet zitten. Van der Gijp stelt dat het te hopen is dat Ajax Weghorst duidelijk heeft gemaakt dat hij kan opdraven als Brobbey bijvoorbeeld geblesseerd is, of in de laatste twintig minuten. “En niet dat ze van hem verwachten dat hij de hele club op sleeptouw neemt.” Volgens Derksen is Weghorst echter te ‘eerzuchtig’ voor een rol op het tweede plan. “Dat weet ik Johan, maar dat kun je hem toch wel duidelijk maken. Ik neem aan dat als je hem dat duidelijk maakt, dat hij zelf de beslissing kan nemen of hij dat wel of niet doet.”

FC Twente

Albert Verlinde, die ook aan tafel is geschoven, reageert nogal verrast op de tendens aan tafel. Hij is dolenthousiast over Weghorst. Derksen blijft echter bij zijn mening. “Hij heeft wel een bepaalde rol, maar het is niet zo dat hij een oogverblindend goede voetballer is. Op basis van zijn wilskracht en doorzettingsvermogen is hij hartstikke nuttig om iets te forceren. Maar als ik Weghorst was, dan zou ik eerder bij Twente tekenen waar je gegarandeerd een basisplaats hebt in je eigen omgeving, waar je geadoreerd wordt. Bij Ajax is het nog maar de vraag of hij mag beginnen of als pinchhitter wordt gebruikt.”

