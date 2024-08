Ajax bereikt persoonlijk akkoord met Weghorst over contract voor meerdere seizoenen

Ajax heeft een persoonlijk akkoord bereikt met , zo weet De Telegraaf. De spits kan in Amsterdam een contract tekenen tot medio 2026. Pas zodra de hoofdstedelingen akkoord zijn met Burnley, kan de Oranje-international medisch worden gekeurd.

Ajax wist dinsdagavond een akkoord te bereiken met AC Milan over de verkoop van Silvano Vos. Dat zorgde er volgens de ochtendkrant voor dat Alex Kroes de mogelijkheid had om tot een deal te komen met Weghorst over zijn contract.

Overigens is de transfer van Weghorst naar de Johan Cruijff ArenA nog geen uitgemaakte zaak. Ajax heeft namelijk nog altijd geen akkoord bereikt met Burnley, de club waar de spits nog tot de zomer van volgend jaar onder contract staat. Toch is de verwachting van De Telegraaf dat deze deal slechts een kwestie van tijd is.

Wens van Weghorst komt uit

Mocht Burnley akkoord gaan met de transfer, zal de wens van Weghorst om terug te keren in Nederland uitkomen. “Voor mij moet het totaalpakket kloppen, we krijgen ons vierde kind en we hebben als gezin de afgelopen jaren veel gereisd”, liet de aanvaller zich onlangs optekenen in gesprek met Kicker. “Ajax is de grootste club van Nederland, meer hoef ik niet te zeggen.”

