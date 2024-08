Zaakwaarnemer Brobbey zet streep door transfer: ‘Dat is niet mijn probleem’

gaat Ajax deze transferwindow niet inruilen voor Nottingham Forest. Dat schrijft Mike Verweij op basis van een reactie van Brobbey zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez althans. Fortes Rodriguez heeft Nottingham Forest naar eigen zeggen al laten weten dat zijn speler niet die kant op komt.

Brobbey heeft bij Ajax weliswaar nog een doorlopend contract, maar de Amsterdammers zeggen niet bij voorbaat ‘nee’ tegen een vertrek van de spits. Dat was in eerste instantie wel het geval, maar de club kan het geld nog altijd goed gebruiken en Brobbey vertegenwoordigt een hoge transferwaarde. Voetbal International bevestigde dinsdagavond dat Nottingham Forest heeft geïnformeerd naar de Oranje-international, maar Fortes Rodriguez zou de Premier League-club maandag al hebben laten weten dat de interesse niet wederzijds is.

“Brian gaat alleen weg bij Ajax als het een goede stap is. Dat Ajax in geldproblemen zit, is niet mijn probleem”, zo wordt de zaakwaarnemer geciteerd door Verweij van De Telegraaf. “Ik stuur mijn speler niet naar zo maar een club. Dat kunnen ze allemaal uit hun hoofd zetten”, voegt hij er nog aan toe. Nottingham Forest eindigde vorig seizoen op de zeventiende plaats in de Premier League. Het zit ook al even achter Santiago Giménez aan, maar de Feyenoord-spits heeft geen oren naar een verhuizing naar Centraal-Engeland.

