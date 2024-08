Nottingham Forest informeert naar Brobbey: VI schat kans op vertrek bij Ajax in

De kans dat Ajax deze transferwindow nog verlaat voor Nottingham Forest is ‘heel klein’. Dat verwacht Tim van Duijn van Voetbal Internationals althans. Het weekblad bevestigt dinsdagavond dat de nummer zeventien van het afgelopen seizoen uit de Premier League zich heeft gemeld voor Brobbey en dat Ajax niet meteen onwelwillend tegenover een vertrek van de spits staat, maar dat het ‘zeer’ de vraag is of hij een overstap zelf ziet zitten.

Nottingham Forest maakte de voorbije weken werk van de komst van Feyenoord-spits Santiago Giménez en was bereid diep in de buidel te tasten. De Mexicaan leek Feyenoord maandag voor een bedrag van minstens 33 miljoen euro te gaan verlaten, maar hij zag een overstap naar de Engelse laagvlieger uiteindelijk niet zitten. Volgens Fabrizio Romano heeft Nottingham Forest de hoop op de komst van Giménez nog niet opgegeven, maar de club heeft in de tussentijd ook geïnformeerd naar Brobbey. De Amsterdammer heeft nog een doorlopend contract bij Ajax, maar de Amsterdammers staan niet per se onwelwillend tegenover een transfer.

LEES OOK: Ajax overweegt tot voor kort onbespreekbaar vertrek: 'Last-minute verkoop niet uitgesloten'

Dat heeft er alles mee te maken dat Ajax de selectie dolgraag wil versterken, maar op dit moment niet de financiën heeft om te investeren. De club moet eerst verkopen en in dat licht valt een verkoop van Brobbey niet uit te sluiten, zo schrijft VI. “De 22-jarige spits vertegenwoordigt een behoorlijke transferwaarde en lijkt te koop, als er een club komt die bereid is de vraagprijs van Ajax te betalen”, zo klinkt het. Wat die vraagprijs is, wordt niet duidelijk. Brobbey keerde in de zomer van 2022 terug bij Ajax, nadat hij een jaar eerder transfervrij de overstap had gemaakt naar RB Leipzig en zich door die club al voor een halfjaar had laten verhuren aan de Amsterdammers.

Brobbey was in het afgelopen seizoen een van de spaarzame lichtpuntjes in Amsterdam. Hij speelde zich bovendien in de EK-selectie van Ronald Koeman, al kwam hij alleen in de halve finale tegen Engeland heel even als invaller in actie. Onder Francesco Farioli verscheen Brobbey vooralsnog pas één keer aan de aftrap, in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (2-1 nederlaag). Farioli geeft tot op heden de voorkeur aan Chuba Akpom. De Engelsman staat nog altijd op de nominatie om te vertrekken, maar volgens VI ‘ziet Ajax nog geen reden om in te gaan op de avances van de clubs die zich tot nu toe hebben gemeld’. Verhuren is sowieso geen optie voor de Amsterdammers.

