Aboutaleb dwarsboomt KNVB bij ‘bijna onmogelijke’ opgave: ‘Dat zijn de enige mogelijkheden De Klassieker in te halen’

Het inhalen van de afgelaste Klassieker zal een moeilijk verhaal gaan worden, zo stelt ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. Voor de winterstop zijn er slechts twee doordeweekse momenten waarin het duel plaats kan vinden, maar gemeente Rotterdam ziet de wedstrijd liever niet in de avonduren plaatsvinden.

“Het wordt gewoon een heel moeilijk verhaal”, geeft Bischop aan in Voetbalpraat op ESPN wanneer gevraagd hoe het zit met het inhalen van De Klassieker. Beide ploegen spelen Europees voetbal, dat door de nieuwe opzet extra wedstrijden oplevert in de Champions League en Europa League. “Volgende week is er een interlandweekend. Feyenoord zal dan de eerstvolgende wedstrijd pas medio september spelen, met daarna gelijk Champions League.” Voor de Rotterdammers komt het sportief gezien niet lekker uit, terwijl Ajax naast De Klassieker ook de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard nog moet inhalen.

Gezien het drukke schema is het dus erg lastig de wedstrijd tussen de aartsrivalen er nog tussen te krijgen. “Je proeft ook bij de burgemeester dat de wedstrijd doordeweeks inhalen ook geen optie is in Rotterdam”, gaat Bischop verder. Het probleem zou daarin vooral liggen dat avondwedstrijden een heel andere dynamiek hebben dan die in de middag worden gespeeld. “Het wordt heel lastig die wedstrijd in te halen.”

Presentator Wouter Bouwman haalt vervolgens aan dat er slechts twee doordeweekse momenten zijn waarop de wedstrijd voor de winterstop nog kan worden ingehaald. Omdat de twee topclubs Europees voetbal spelen, zijn ze vrijgesteld van de eerste ronde van de KNVB Beker. Het duel zou in principe in die week kunnen worden ingepland, wat 29, 30 of 31 oktober is. De andere vrije midweek is die van 3, 4 en 5 december. “Dat zijn de enige mogelijkheden vóór de winterstop om deze wedstrijd in te halen”, besluit Bouwman.

Jan de Jong wacht moeilijke taak

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, staat nu voor de ‘bijna onmogelijke’ opgave de wedstrijd een nieuwe plek in de kalender te geven. “De gemeente moet daarin een afweging maken. Wij hebben te horen gekregen dat de gemeente niet staat te springen om doordeweeks in te halen”, laat hij weten in gesprek met ESPN.

Aboutaleb wil De Klassieker alleen overdag

Ahmed Aboutaleb heeft aan ESPN laten weten dat het voor hem geen optie is om De Klassieker in de avond in te halen. “Het besluit moet door de KNVB worden genomen en ik heb mijn wensen aan ze kenbaar gemaakt”, geeft de burgemeester desgevraagd aan. Wanneer hij de vraag krijgt wat deze wensen zijn, is Aboutaleb stellig: “In ieder geval niet in het donker.”

☹️ Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, baalt maar heeft ook begrip voor de afgelasting van De Klassieker:



"Acht miljoen voetballiefhebbers kijken uit naar De Klassieker. We hebben het besluit te respecteren." — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2024 Ahmed Aboutaleb maakt zijn wensen kenbaar voor een nieuwe datum voor De Klassieker:



"Niet in het donker, nee" — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2024

