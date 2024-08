'Ajax kán komst Weghorst donderdag al afronden'

Ajax zou de komst van ‘theoretisch’ donderdagavond al kunnen afronden. Dat schrijft Voetbal International dinsdag althans. Weghorst wordt al maanden in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar heeft nog altijd geen groen licht gekregen. De Amsterdammers moeten eerst de benodigde (financiële) middelen bij elkaar krijgen en dat zou donderdag na de return tegen Jagiellonia Bialystok al zover kunnen zijn.

In juni, nog vóór de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland, kwam al naar buiten dat Ajax Weghorst in het vizier heeft om de spitspositie te versterken. Weghorst staat op dit moment nog onder contract bij Burnley, maar wil niets liever dan in Amsterdam aan de slag gaan. Hij zit echter al een tijdje in de wachtkamer, want Ajax heeft op dit moment niet de gevraagde financiële middelen om hem vast te leggen.

De Amsterdammers moeten eerst spelers van de hand doen alvorens ze zelf in de selectie kunnen investeren. Maar plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Europa League zou uitkomst kunnen bieden. Ajax is dan verzekerd van een startpremie van enkele miljoenen euro’s en sowieso het spelen acht wedstrijden. Na de 1-4 overwinning op Jagiellonia in de heenwedstrijd lijkt de return in Amsterdam een formaliteit.

En dan zou de komst van Weghorst ‘theoretisch’ ook beklonken kunnen worden, zo schrijft VI. “De 32-jarige spits heeft zijn jawoord gegeven aan Ajax en wacht op groen licht. Zodra Ajax de middelen bij elkaar verzameld heeft, kan de komst van Weghorst worden afgerond. Dat zou theoretisch gezien donderdag al kunnen, als Ajax zich daadwerkelijk plaatst voor de groepsfase van de Europa League”, zo klinkt het.

Brobbey en Akpom

Ajax ziet in Weghorst de vervanger van Brian Brobbey en/of Chuba Akpom. Beiden hebben nog een doorlopend contract in Amsterdam, maar de club staat zeker niet onwelwillend tegenover een vertrek van een of beide spitsen. Akpom staat al even op de nominatie om te vertrekken uit Amsterdam, al ziet Ajax volgens VI ‘nog geen reden om in te gaan op de avances van de clubs die zich tot nu toe hebben gemeld’. Voor Brobbey heeft Nottingham Forest inmiddels aangeklopt. De kans dat de Oranje-international vertrekt naar de laagvlieger uit de Premier League is echter ‘zeer klein’.

