'Ajax is heel erg afhankelijk geworden van één speler'

Ajax is heel erg afhankelijk geworden van . Dat concludeert clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad na de eerste wedstrijden in het nieuwe seizoen. Berghuis stond in het afgelopen seizoen langdurig aan de kant met een slepende blessure, waardoor Francesco Farioli zich genoodzaakt ziet om hem rustig te brengen. Inan ziet echter dat het spel van Ajax zónder Berghuis niet bepaald om over naar huis te schrijven is.

De linkspoot maakte in de zomer van 2021 de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. Hij werd tijdens zijn eerste seizoen in Amsterdam meteen landskampioen, maar nadien is het huilen met de pet op. Berghuis kon niet voorkomen dat Ajax steeds verder afgleed op de ranglijst. Vorig seizoen bleef zijn aandeel in de Eredivisie beperkt tot vijf doelpunten en acht assists in twintig wedstrijden, mede doordat hij in de tweede seizoenshelft langdurig aan de kant stond met eerst een knieblessure en vervolgens een zere rug.

Het is niet voor niets dat Farioli het in zijn eerste maanden als hoofdtrainer van Ajax rustig aan doet met zijn sterspeler. Berghuis verscheen tot op heden driemaal aan de aftrap. In de uitwedstrijd tegen NAC Breda begon de linkspoot op de bank. Farioli voerde in Breda liefst acht wijzigingen door ten opzichte van het thuisduel met Panathinaikos van een paar dagen ervoor. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, zeker omdat Ajax verloor (2-1). Inan vraagt zich vooral af hoeveel kwaad het had gekund om Berghuis te laten starten.

“Want wat ik proef bij Ajax, en dat zit ‘m eigenlijk vanaf het moment dat hij in de basis is begonnen, Panathinaikos uit. Die wedstrijd besliste hij meteen”, zegt Inan in de AD Voetbalpodcast. “Panathinaikos-thuis ook weer in de basis. Ajax creëerde kans op kans, maar die gingen er niet in. Vanaf het moment dat Berghuis naar de kant wordt gehaald, zie je dat het qua creativiteit niet meer overhoudt. Tegen NAC is hij één van de acht spelers die gespaard wordt en dan spelen ze ook helemaal niets klaar, tót het moment dat hij weer invalt. Dan zie je ook een bepaalde dynamiek ontstaan waarin Ajax veel meer gevaar sticht.”

Brobbey

Volgens Inan is een speler als Berghuis ook erg belangrijk voor Brian Brobbey. De Amsterdammer meldde zich vanwege zijn deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland later bij de selectie van Farioli, die geen risico’s wil nemen met de spits. Brobbey begon tot op heden enkel in de uitwedstrijd tegen NAC in de basis, maar kon geen potten breken. Volgens Inan omdat hij te weinig voetbal om zich heen had. “Wat bij die wissels ook opvalt… Ik zag bijvoorbeeld Brobbey worstelen. Ik vraag me af in hoeverre je hem dat in die invalbeurt tegen Panathinaikos en ook uit bij NAC kunt aanrekenen, omdat hij als aanspeelpunt afhankelijk is van de spelers onder hem.”

In Breda bestond het middenveld van Ajax uit Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson. Dat zijn in de ogen van Inan geen ‘rasvoetballers’. En die heeft Brobbey wel nodig om in zijn kracht te komen. “Dat moeten toch vooral een beetje rasvoetballers zijn die oog hebben voor de combinatie, eronder komen, hem heel snel vinden. Vaak met één balcontact. Die spelers had Brobbey niet om zich heen. Van den Boomen is een heel ander soort voetballer, Hlynsson speelde ook niet gelukkig. Dat viel heel erg op. Ik vind dat Ajax heel erg afhankelijk is geworden van Berghuis”, zo concludeert Inan.

Een uitgaande transfer lijkt aanstaande bij Ajax, voor het sluiten van de transfermarkt.