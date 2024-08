Eén sterkhouder moet eindelijk opstaan bij Ajax: 'Nog altijd een van de beste spelers van Nederland'

Sjoerd Mossou zou het mooi vinden als er het komende seizoen in slaagt om Ajax bij de hand te nemen. De linkspoot maakte in de zomer van 2021 de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax en werd tijdens zijn eerste seizoen in Amsterdam meteen kampioen van Nederland, maar kon in de daaropvolgende jaren niet voorkomen dat de club een vrije val op de ranglijst beleefde. Mossou ziet Berghuis echter nog altijd als een van de beste spelers van de Eredivisie.

Berghuis is inmiddels begonnen aan zijn vierde seizoen als speler van Ajax. Op de landstitel in 2022 na won hij geen enkele prijs met de Nederlandse recordkampioen. Ajax en Berghuis hopen daar in het komende seizoen verandering in te brengen. Na de dramatische vijfde plaats zijn de Amsterdammers uit op revanche en daarbij lijken ze een goede Berghuis goed te kunnen gebruiken. De linkspoot worstelde in het afgelopen seizoen met blessureleed en begon ook in het tweeluik met Vojvodina in de voorronde van de Europa League op de bank, maar maakte als invaller vooral tijdens de return in Servië een gretige indruk.

Dat wil echter niet meteen zeggen dat Mossou van Berghuis het meest verwacht bij Ajax. “Het meest weet ik niet, maar Berghuis zou er goed aan doen om een soort van persoonlijke revanche te nemen en te laten zien dat hij nog steeds een van de beste spelers van Nederland is”, zo vertelt de verslaggever van het Algemeen Dagblad in gesprek met Voetbal International. “Dat zou mooi zijn. Het is een prachtige speler om naar te kijken. Ajax heeft denk ik ook wel een beetje behoefte aan een soort boegbeeld dat het een beetje kan gaan dragen, dus laat maar zien dan”, zo klinkt het.

Aanvoerderschap

Berghuis zal het zelf ook wel willen. Niet alleen om twee opeenvolgende teleurstellende seizoenen met Ajax recht te zetten, maar ook om zich weer in het Nederlands elftal te spelen. Hij kwam op 10 september 2023 voor het laatst in actie voor Oranje. Berghuis zal zich bij Ajax andermaal in de kijker van bondscoach Ronald Koeman moeten spelen. Of hij wel of niet de aanvoerdersband moet dragen in Amsterdam? Mossou zou de band niet aan de aanvaller, die ook als middenvelder uit de voeten kan, geven. “Berghuis is een beetje te grillig en te onberekenbaar misschien om eerste aanvoerder te zijn. Maar wie weet is hij hoe ouder hoe wijzer geworden”, zegt Mossou, die Jordan Henderson tot aanvoerder zou benoemen. Steven Bergwijn was het vorig seizoen, maar hij vertrekt mogelijk deze transferwindow nog bij Ajax.

