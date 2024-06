Berghuis kan het niet laten en maakt een voor Ajax zeer pijnlijke opmerking

is deze week met Ajax begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De aanvallende middenvelder maakte in de zomer van 2021 de pikante overstap van Feyenoord naar de aartsrivaal en werd in zijn eerste seizoen weliswaar meteen landskampioen, maar in de voorbije twee jaren ging het van kwaad tot erger. Berghuis hoopt met de nieuwe trainer Francesco Farioli iets ‘moois’ op te kunnen bouwen, maar weet ook dat Ajax de voorbije jaren wel heel veel nieuwe coaches heeft gehad.

Berghuis verruilde Feyenoord drie jaar geleden voor Ajax om prijzen te winnen. Hij veroverde tijdens zijn eerste seizoen in Amsterdam meteen de landstitel en bereikte na een historische groepsfase de knock-outfase van de Champions League, maar daar bleef het vooralsnog bij wat hoogtepunten betreft. Ajax eindigde in het seizoen 2022/23 op de derde plaats, werd zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd en verloor in de bekerfinale na strafschoppen van PSV.

Vorig seizoen ging het van kwaad tot erger. Berghuis was een van de spelers die een gloednieuw elftal bij de hand moesten nemen, maar ook hij kon niet voorkomen dat de recordkampioen zich eind oktober terugvond op de laatste plaats in de Eredivisie. Onder John van ’t Schip werd de weg omhoog weliswaar ingezet, maar verder dan de vijfde plaats kwam Ajax uiteindelijk niet. En dan strandde de ploeg in de UEFA Conference League al in de achtste finales en was er de gênante bekeruitschakeling tegen de amateurs van Hercules.

Veel slechter lijkt het volgend seizoen niet te kunnen voor Ajax, maar met een nieuwe trainer aan boord is het natuurlijk altijd afwachten. “Ja, dat hebben we wel iets te vaak gezegd de laatste jaren, een nieuwe trainer…”, lacht Berghuis voor de camera van Ajax TV. Farioli is na Erik ten Hag, Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn en Van ’t Schip alweer de zesde (!) trainer van Berghuis in Amsterdam. “Hopen dat we gewoon naar iets moois toe kunnen werken met z’n allen en dat het ook wat langer mag gaan duren dan de afgelopen jaren, dat we écht iets kunnen opbouwen. Ik denk dat we daar wel aan toe zijn”, aldus Berghuis.

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.