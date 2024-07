Berghuis haalt uit naar Mislintat: 'Dat heeft hij totaal niet begrepen'

is niet te spreken over de kwaliteiten van Sven Mislintat als technisch directeur. Volgens de Ajax-middenvelder is de Duitser te werk gegaan als scout. Zo heeft Mislintat wel spelers gehaald die over voldoende kwaliteiten beschikken, maar was er geen complementair elftal mee samen te stellen.

“Ik heb toen gezegd dat ik geloof in de kwaliteiten van de jongens die zijn gehaald”, vertelt Berghuis tegenover Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen. “Alleen een selectie samenstellen is heel anders. Ik vind dat vooral Mislintat te werk is gegaan als scout, maar als technisch directeur moet je een selectie samenstellen met verschillende kwaliteiten die op elkaar zijn afgestemd.”

Wat daarin nodig is? “Daarin heb je creativiteit, mentaliteit en winnaarsmentaliteit, wat die Argentijnen hadden, nodig. Je hebt zoveel verschillende dingen nodig die samenkomen om tot een kampioensteam te komen en dat heeft hij totaal niet begrepen. Vind ik”, vervolgt Berghuis.

“Dat heb ik gezegd, maar dat is geen persoonlijke aanval naar de kwaliteit van onze spelers individueel, en ook niet die hij heeft gehaald”, aldus Berghuis, die wel te spreken is over de kwaliteiten van de Ajax-aankopen. “Ik vind Mikautadze een goede speler en zo zijn er veel meer voorbeelden. Alleen je moet het wel samenbrengen als technisch directeur. Je moet de jongens voorwaarden bieden om te kunnen slagen en dat is niet gebeurd.”

Had Ajax Mikautadze moeten houden?

Berghuis krijgt de vraag of Ajax Mikautadze had moeten houden, maar de middenvelder wil daar niet op ingaan. “Dat weet ik niet. Dat is ook niet aan mij. Op de training heb een goede speler gezien, ook op het EK. Hij is gewoon een spits, alleen bij ons heeft hij alleen als linkshalf, linksbuiten en een beetje als tien gespeeld. Dan kun je het ook niet eerlijk beoordelen."

Alex Kroes

Met Alex Kroes heeft Ajax nu een nieuwe man die verantwoordelijk is voor het technische beleid binnen de club. Van Royen vraagt of hij de juiste man op de juiste plek is, maar dat durft Berghuis niet te zeggen. Ik heb een paar keer met hem gesproken, maar Ajax is zijn club. Ik merk daarin wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij hem om dat goed te doen.”

Berghuis benadrukt dat hij zulke negatieve dingen ook niet over Mislintat wil zeggen. “Maar ik vind gewoon dat hij dat niet goed heeft gedaan in de selectiesamenstelling. Hij heeft wel individueel goede spelers naar Ajax gebracht. Ik hoop dat we met de keuze van Alex voor de staf en de invulling van de selectie een team kunnen krijgen waarmee we stappen kunnen zetten”, is hij optimistisch.

