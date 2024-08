Van Egmond voorspelt problemen voor Feyenoord: ‘Niets wijst erop dat hij gaat slagen’

Michel van Egmond verwacht niet dat nog gaat slagen bij Feyenoord. De Japanner kwam in de zomer van 2023 voor een bedrag van acht miljoen euro over van Cercle Brugge, maar wist tot dusver geen onuitwisbare indruk achter te laten in Rotterdam. Ook voor de neus van Ajax wegkapen bij een eventueel vertrek van Santiago Giménez ziet de schrijver niet zitten.

Giménez wordt in de laatste weken van de zomerse transferperiode veelvuldig gelinkt aan een vertrek bij Feyenoord. De Mexicaan geldt als toptarget voor Nottingham Forest, terwijl ook de Duitse landskampioen Bayer Leverkusen interesse zou hebben. Van Egmond denkt niet dat Ueda eerste spits zal worden bij Feyenoord als Giménez vertrekt.

“Niets wijst erop dat Ueda gaat slagen bij Feyenoord. Hadden we nou maar één aanknopingspunt in het gedrag van deze man waarbij we dachten: hé, hij begint wakker te worden”, begint Van Egmond in de Dick Voormekaar Podcast Extra. “Hij maakt op mij een wat doodse indruk”, stelt de schrijver, die duidelijk nog geen fan is van de Japanner.

Ook het halen van Weghorst bij een vertrek van Giménez ziet de journalist niet zitten. “Laten we daar in godsnaam van genieten als hij in het andere rood-witte shirt (Ajax, red.) gek gaat doen”, is hij stellig. “Beter dat hij dat daar doet dan hier.” Van Egmond geeft vervolgens aan dat hij er juist naar uitkijkt Weghorst bij Ajax te zien. “Ze verwachten daar van die verfijnde spelers en dan moeten ze naar Wout kijken.”

