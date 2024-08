Groot probleem bij Feyenoord: 'Wie zegt tegen hem dat hij een keer zijn best moet doen?'

Feyenoord heeft het erg lastig in de eerste weken van dit seizoen. Het vertrek van trainer Arne Slot weegt zwaar en ook het gemis van Mats Wieffer en zelfs Yankuba Minteh doet zich voelen. Het ontbreekt de selectie van coach Brian Priske bovendien aan ‘leiders’, zo zien de podcastmakers van Hard Gras. Henk Spaan vraagt zich af wanneer iemand ingrijpt bij .

De Mexicaanse spits staat in het middelpunt van de belangstelling. Hij was vorig jaar voor de winterstop niet te houden, maar in de tweede seizoenshelft viel hij ver terug. Giménez zal zich willen revancheren en ging met vier doelpunten in de eerste drie officiële wedstrijden van dit seizoen goed van start, maar in de stadsderby tegen Sparta kwam hij helemaal niet in het spel voor. De aanvaller wordt volop in verband gebracht met een transfer naar Nottingham Forest, dat zich vooralsnog niet zomaar gewonnen geeft, maar het is de vraag of hij inderdaad naar Engeland verkast.

Timber en Geertruida

Het optreden van Giménez tegen Sparta is Spaan niet onopgemerkt gebleven. De columnist van Het Parool ziet sowieso een probleem in het elftal van Feyenoord. Zo laat Ramiz Zerrouki nog niet zien waarom de Rotterdammers hem vorig jaar er zo graag bij wilden hebben. “Bij Feyenoord heeft hij nog niet op het niveau gespeeld wat hij bij Twente haalde. En Stengs doet wel chagrijnig tegen medespelers, maar hij is ook niet echt iemand die de boel een beetje met zich meetrekt”, zegt Spaan in de Hard Gras Podcast. “In principe zijn Timber en Geertruida de leiders. Dat zijn ook de beste spelers. Maar Geertruida is ook niet echt iemand die… Door zijn spel is hij een soort leider, maar niet verbaal ofzo. Dat zie je zelden.”

Giménez tegenspreken

Spaan mist in dit Feyenoord een speler die een teamgenoot op zijn plek durft te zetten of überhaupt durft aan te spreken. “Wie zegt tegen Giménez dat hij een keer zijn best moet doen?”, vraagt hij zich af. Spaan wil niets weten van de transferperikelen. “Iemand moet ook weleens Giménez tegenspreken, want ik heb het idee dat hij gewoon zijn best niet doet”, zo klinkt het.

