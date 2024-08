Justin Bijlow komt op Instagram met groot nieuws over transfer

blijft ook komend seizoen speler van Feyenoord, zo maakt de sluitpost bekend via Instagram. De doelman was hard op weg naar Southampton, maar na de medische keuring is besloten dat de transfer niet door zal gaan.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat Feyenoord en Southampton tot een mondeling akkoord waren gekomen over de transfer van Bijlow. De doelman gold de afgelopen seizoenen steevast als eerste keuze onder de lat in Rotterdam, maar Brian Priske geeft de voorkeur aan Timon Wellenreuther. Na afloop van het duel met Sparta heeft de Oranje-international al op emotionele wijze afscheid genomen van het Legioen, maar nu gaat er alsnog een streep door zijn uitgaande transfer.

LEES OOK: 'Feyenoord bereikt akkoord: Geertruida levert Rotterdammers recordbedrag op'

Artikel gaat verder onder video

“Ik was op weg naar de Premier League”, schrijft de doelman op Instagram. “Na een heel speciale dag afgelopen zondag, waar ik jullie enorm dankbaar voor ben, bereidde ik me voor op een vertrek bij Feyenoord. Dat vond ik niet makkelijk en was niet mijn eerste keus, maar het moest in het belang van mijn carrière.”

LEES OOK: Nottingham Forest geeft niet op: Giménez blijft hét toptarget voor Engelsen

Volgens Bijlow heeft het klappen van de deal te maken met de medische keuring. “Daarbij is gebleken dat Southampton een andere visie heeft dan Feyenoord over de behandelwijze van een oude blessure”, zo klinkt het. Vervolgens benadrukt de doelman volledig fit te zijn en dat de oude blessure hem niet belemmert, maar dat hij de keuze van de Premier League-club respecteert. “Hierdoor keer ik terug in Rotterdam, bij mijn club Feyenoord. Mijn band met de stad en de club is ijzersterk. Ik blijf vechten voor een plek in het doel van Feyenoord en het Nederlands elftal”, besluit hij. Het is niet duidelijk wat dit nieuws betekent voor de transfer van Plamen Andreev, die als vervanger van Bijlow zou worden gehaald.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mario Been spreekt Johan Derksen volledig tegen en komt met compleet ander verhaal

Mario Been laat zijn licht schijnen over een potentiële uitgaande transfer bij Feyenoord.