'Feyenoord bereikt akkoord: Geertruida levert Rotterdammers recordbedrag op'

staat volgens Engelse media op het punt de duurste uitgaande transfer ooit bij Feyenoord te gaan maken. De Rotterdammers zouden een akkoord hebben bereikt met Aston Villa over een transfersom van 35 miljoen pond, omgerekend zo'n 41,4 miljoen euro. Daarmee steekt Geertruida zijn oud-ploeggenoot ruimschoots voorbij.

De 24-jarige Geertruida beschikt in De Kuip over een contract dat aan het einde van het huidige seizoen afloopt. Desalniettemin zouden de Rotterdammers dus toch een recordbedrag voor de zelf opgeleide verdediger gaan ontvangen, als de berichtgeving van HITC tenminste klopt. Wieffer verkaste eerder deze zomer voor dertig miljoen euro naar Brighton & Hove Albion.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord heeft beet en huurt Juventus-verdediger, toekomstige transfersom bekend'

Het medium maakt gewag van een principe-akkoord tussen Feyenoord en Aston Villa, terwijl de Engelse club er ook met Geertruida zelf al uit zou zijn. Morgen (woensdag) hoopt de Champions League-deelnemer de verdediger medisch te kunnen keuren. Bij de club uit Birmingham moet Geertruida de opvolger worden van Matty Cash, die in verband wordt gebracht met een vertrek.

LEES OOK: 'Brian Priske haalt zich na laatste fluitsignaal woede op de hals van Feyenoord-supporters'

Geertruida maakte als jeugdspeler de overstap van Sparta naar Feyenoord en maakte in 2017 zijn debuut in de hoofdmacht. Inmiddels heeft hij 202 wedstrijden namens de Stadionclub achter zijn naam, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en elf assists. Met Feyenoord won Geertruida één landstitel (2023), tweemaal de KNVB Beker (2018 en 2024) en ook twee keer de Johan Cruijff Schaal (2019 en 2025). Sinds zijn debuut in het Nederlands elftal, in 2023, kwam de verdediger tot elf interlands, waaronder twee op het voorbije EK in Duitsland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mario Been spreekt Johan Derksen volledig tegen en komt met compleet ander verhaal

Mario Been laat zijn licht schijnen over een potentiële uitgaande transfer bij Feyenoord. .