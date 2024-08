Eredivisie kwam met alternatief voor De Klassieker: ‘Dat was een mogelijkheid geweest’

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, heeft nadrukkelijk proberen mee te denken met de politiebonden over een oplossing voor De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De politiebonden kondigden maandag aan te gaan staken rondom en tijdens het duel tussen de aartsrivalen, waardoor er geen politie aanwezig zou zijn en de gemeente Rotterdam zich genoodzaakt zag er een streep doorheen te zetten. Volgens De Jong was staken van 14.00 tot 16.30 uur een ‘mogelijkheid’ geweest.

Vorige week bestond in De Kuip al de vrees dat De Klassieker niet door zou kunnen gaan, nadat de politiebonden in speelronde 2 én 3 actie hadden gevoerd tijdens wedstrijden voor een verlenging van de regeling voor vervroegd pensioen. De politiebonden kondigden maandag dus aan ook rondom en tijdens De Klassieker te gaan staken. De gemeente Rotterdam heeft uiteindelijk een streep moeten zetten door de kraker. “Natuurlijk ben je teleurgesteld. Teleurgesteld enerzijds omdat acht miljoen voetballiefhebbers uitkijken naar De Klassieker, misschien wel de mooiste wedstrijd van het jaar”, zo zegt De Jong tegen ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: KNVB komt met zéér duidelijke reactie na nieuws over Feyenoord - Ajax en heeft wens voor zondag

Staken tijdens De Klassieker

Maar wat de directeur van de Eredivisie CV vooral dwarszit, is het feit voetbal in zijn ogen buiten het ‘conflict’ tussen de overheid en politie staat. “Maar we worden wel gebruikt als middel. Dat geeft aan hoe belangrijk je bent, en hoe impactvol, maar je bent in dit geval écht een middel in plaats van een doel. En dat is natuurlijk heel erg zonde”, aldus De Jong, die met actief mee te denken heeft geprobeerd de politiebonden op andere gedachten te brengen zodat De Klassieker wél door had kunnen gaan. “Bijvoorbeeld: we staken van twee tot half vijf, zodat Ajax veilig het stadion in en uit kan. Dat was een mogelijkheid geweest.”

LEES OOK: Feyenoord en Ajax spreken zich uit na afgelasting Klassieker

De Jong geeft aan ‘alle begrip’ voor het besluit van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam te hebben, maar ook dat hij de hoop had dat er een andere oplossing bedacht had kunnen worden. “Maar als die oplossingen niet haalbaar zijn of het risico toch te groot is, dan moet je je daarbij neerleggen. Maar wat overeind blijft is dat wij als voetbal, en met name de fans, eigenlijk onbedoeld slachtoffer worden van acties van de politie. De politie is een geweldige partner voor het voetbal. We zijn ze ook enorm dankbaar, maar hier lopen de belangen niet gelijk op.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoog bezoek van Ajax bij wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord

Bij de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord waren twee vertegenwoordigers van Ajax aanwezig.