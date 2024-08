Twee clubs concreet voor Ajax-banneling: club kan 2,5 miljoen euro besparen op salaris

De kans is groot dat nog voor het sluiten van de transferwindow vertrekt bij Ajax. De miljoenenaankoop van 2022 is overbodig in Amsterdam en heeft over interesse niets te klagen. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf kan Wijndal zich verheugen op de belangstelling van Real Valladolid en Stade Brest. Ajax doet de vleugelverdediger het liefst definitief van de hand, maar staat inmiddels ook open voor verhuur.

Ajax telde in de zomer van 2022 tien miljoen euro neer voor de komst van Wijndal, die bij AZ was uitgegroeid tot een van de beste spelers op zijn positie in Nederland én international. Wijndal maakte zelfs nog onderdeel uit van de EK-selectie van Oranje in 2021. Maar de linksback slaagde er in Amsterdam niet in de hoge verwachtingen waar te maken. Wijndal kwam in het afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor Antwerp FC.

Wijndal keerde na vorig seizoen terug in Amsterdam en sloot in eerste instantie aan voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar werd door de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli in de aanloop naar de return tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League teruggezet naar Jong Ajax. Wijndal kon naar Panathinaikos, maar hij zag geen heil in een overstap naar de Griekse club. Nu kan hij dus kiezen uit Spanje of Frankrijk. Volgens Verweij zijn Real Valladolid en Stade Brest ‘concreet’ en willen beide clubs de linksback voor één seizoen huren van Ajax.

De Amsterdammers willen Wijndal het liefst verkopen, maar staan dus ook open voor een tijdelijk vertrek. “De verdediger wordt inmiddels gecomplimenteerd voor zijn inzet bij de reserves en voor de manier waarop hij de jongeren bij de hand neemt. Met het vertrek van Wijndal bespaart Ajax zijn salaris, dat circa 2,5 miljoen euro is”, zo klinkt het.

