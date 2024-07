Ajax-aankoop van 10 miljoen euro maakt eerste minuten sinds 31 augustus 2023

is terug in het shirt van Ajax. De linksback maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van tien miljoen euro de overstap van AZ naar de recordkampioen van Nederland, maar slaagde er tijdens zijn eerste seizoen niet in de hoge verwachtingen waar te maken en was vorig jaar op huurbasis actief voor Antwerp FC. Wijndal maakte vrijdagmiddag in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle zijn eerste minuten voor Ajax sinds 31 augustus 2023.

Ajax dacht in de persoon van Wijndal de vervanger van Nicolas Tagliafico binnen te hebben. De Argentijn verkaste in de zomer van 2022 na bijna vijf jaar in Amsterdam te hebben gevoetbald naar Olympique Lyonnais. Wijndal had zich in de jaren ervoor ontwikkeld tot een van de beste spelers op zijn positie in Nederland én international. Zo behoorde hij nog tot de selectie van het Nederlands elftal voor het EK van 2021. In Amsterdam is het er echter nog niet uitgekomen. Wijndal worstelde tijdens zijn eerste seizoen bij Ajax met zijn fitheid en was vooral zonder bal erg kwetsbaar.

Maurice Steijn concludeerde bijna een jaar geleden dat hij Wijndal niet meer nodig had. De linksback had tijdens de voorbereiding geen goede indruk achtergelaten en kon ook in de eerste officiële wedstrijden van het afgelopen seizoen niet imponeren. Ajax maakte in de laatste dagen van de transferwindow werk van de komst van Borna Sosa, terwijl Wijndal eieren voor zijn geld koos en op huurbasis de overstap maakte naar Antwerp FC. Voor de kampioen van België in 2023 speelde Wijndal uiteindelijk veertig wedstrijden. Daarin scoorde hij eenmaal, maar verzorgde hij geen assists.

Wijndal meldde zich een paar weken geleden in Amsterdam voor de start van de voorbereiding en zal zich willen laten zien aan Francesco Farioli. De voormalig aanvoerder van AZ zal voorlopig in elk geval Jorrel Hato voor zich moeten dulden. Het talent eindigde het afgelopen seizoen al op de linksbackpositie en speelde ook in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle op die plek. Voor die positie heeft Farioli ook nog Youri Baas tot zijn beschikking. Laatstgenoemde droeg vorig seizoen het shirt van NEC en viel vrijdagmiddag tegen PEC Zwolle in als centrale verdediger. Voldoende concurrentie dus voor Wijndal, die bij Ajax nog een contract heeft tot medio 2027.

