AS Roma komt na 157 wedstrijden in zeven jaar met groot nieuws over Rick Karsdorp

AS Roma neemt per direct afscheid van , zo meldt de club via de officiële kanalen. De rechtsback kwam niet meer voor in de plannen van trainer Daniele De Rossi, zo was al langere tijd duidelijk.

In de zomer van 2017 telden de Romeinen nog zestien miljoen euro neer om Karsdorp over te nemen van Feyenoord. Sindsdien zou de rechtsback niet minder dan 157 wedstrijden spelen voor de Giallorossi, die hem tussentijds in het seizoen 2019/20 nog wel op huurbasis lieten terugkeren in De Kuip. Daarna keerde hij echter terug bij zijn Italiaanse broodheer.

Zo was Karsdorp basisspeler toen Roma in het seizoen 2021/22, nota bene ten koste van Feyenoord, in Tirana beslag legde op de Conference League. Nog geen halfjaar later werd de drievoudig Oranje-international na een 1-1 gelijkspel bij Sassuolo keihard publiekelijk afgevallen door zijn toenmalige trainer José Mourinho. De Portugees sprak onder meer van 'een onprofessionele speler' - zonder daarbij zijn naam hardop te noemen - en zou Karsdorp ook in de kleedkamer, ten overstaan van zijn ploeggenoten, stevig hebben aangepakt.

Karsdorp leek in januari 2022 dan ook te gaan vertrekken, maar het kwam wonder boven wonder tot een verzoening met Mourinho. Na diens ontslag in januari 2024 nam clubicoon De Rossi het stokje over. Onder de oud-middenvelder kwam Karsdorp steeds minder in het stuk voor. Inmiddels is het contract van de oud-Feyenoorder, dat nog doorliep tot medio 2025, met wederzijds goedvinden ontbonden, zo meldt Roma via de officiële kanalen. Karsdorp kan derhalve transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

