Winterse overstap naar AS Roma steeds serieuzer voor 'verdrietige' Zirkzee
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
16 november 2025, 12:54

Het wordt steeds aannemelijker dat Joshua Zirkzee in de winterstop naar AS Roma verkast. Dat schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. De Nederlandse spits is bij Manchester United op een zijspoor terecht gekomen en zou daarom zijn heil elders willen zoeken.

Eerder deze week werd al bekend dat AS Roma in Zirkzee de belangrijkste kandidaat ziet om de spitspositie te versterken, alleen dat zijn zaakwaarnemer een voorkeur zou hebben voor een langer verblijf in de Premier League. Bij Manchester United komt Zirkzee onder Rúben Amorim nauwelijks in de plannen voor. Verdeeld over vijf invalbeurten kwam de spits slechts tot negentig minuten. Bij The Red Devils is nu Benjamin Sesko een tijdje uit de running met een blessure, maar dat opent de deuren niet voor Zirkzee.

Artikel gaat verder onder video

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sportstelt dat Zirkzee 'verdrietig' is vanwege het gebrek aan speeltijd. Met het oog op het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wil hij weer regelmatig minuten maken om zo ook weer op de radar van bondscoach Ronald Koeman te komen. Dit lijkt AS Roma hem te kunnen bieden. AS Roma-trainer Gian Piero Gasperini zou de 24-jarige Zirkzee al hebben gewild tijdens zijn tijd als trainer van Atalanta.

De Giallorossi hebben de spits nu als topprioriteit aangemerkt, mede vanwege de blessures bij Artem Dovbyk en Evan Ferguson. Daarnaast weten beide spitsen dit seizoen nog niet te imponeren in het shirt van AS Roma. Dovbyk was is veertien optredens goed voor slechts twee treffers, terwijl Ferguson in tien wedstrijden helemaal nog niet tot scoren is gekomen. Het gebrek aan doelpunten is ook wel duidelijk bij AS Roma, want in elf competitiewedstrijden werd slechts twaalf keer gescoord. Desondanks staat de ploeg van Gasperini op een knappe tweede plaats met even veel punten (24) als koploper Internazionale. De Nerazzurri hebben alleen een beter doelsaldo.

Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 24 jaar (22 mei 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
4
0
2024/2025
Bologna
-
-
2024/2025
Man Utd
32
3
2023/2024
Bologna
34
11

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
11
14
24
2
Roma
11
7
24
3
Milan
11
8
22
4
Napoli
11
6
22
5
Bologna
11
10
21

Complete Stand

