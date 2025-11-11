is de belangrijkste kandidaat om de aanval van AS Roma in januari te versterken, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De spits is bij Manchester United op een zijspoor geraakt en wil zelf zo snel mogelijk vertrekken om zicht te houden op een plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Zijn zaakwaarnemer zou echter andere plannen met Zirkzee hebben.

AS Roma is onder de van Atalanta overgekomen trainer Gian Piero Gasperini bezig aan een prima seizoen in de Serie A. De hoofdstedelingen staan na elf speelronden op de tweede plaats, met evenveel punten (24) als koploper Internazionale, maar een minder doelsaldo (+7 om +14). Gasperini kan vanwege een blessure minimaal een maand geen beroep doen op Artem Dovbyk, waardoor de komst van een nieuwe spits in de winterse transferperiode noodzakelijk wordt geacht.

De 24-jarige Zirkzee is volgens La Gazzetta de belangrijkste kandidaat om de voorhoede van Roma te komen versterken. De Nederlander, die door Erik ten Hag naar Old Trafford werd gehaald, kwam dit seizoen onder Ruben Amorim nog maar 90 minuten in actie voor Manchester United, verdeeld over vier invalbeurten in de Premier League en eentje in de EFL-Cup. Bondscoach Ronald Koeman riep de zesvoudig international daarom in heel 2025 nog niet een keer op, om weer in beeld te komen bij Oranje wil de spits zo snel mogelijk vertrekken uit Manchester.

Volgens de roze sportkrant wil Zirkzee zelf dolgraag terug naar Italië, waar hij in het verleden indruk maakte bij Bologna. 'Probleem' is echter dat zijn zaakwaarnemer Kia Joorabchian 'ook vanwege financiële redenen' een voorkeur zou hebben voor een langer verblijf in de Premier League. "Vooralsnog heeft West Ham United als enige Engelse club interesse getoond", weet de krant. "Hoewel die club zeker flink kan betalen, staat West Ham ook derde van onderen in de competitie. Zirkzee gaat liever naar Italië en Roma dan dat hij tegen degradatie moet vechten", weet men.

Roma heeft drie alternatieven voor Zirkzee

Mocht de komst van Zirkzee toch niet haalbaar blijken, dan heeft Roma volgens La Gazzetta meerdere alternatieven op het oog. Zo zou sportief directeur Frederic Massara zijn oog hebben laten vallen op Jeremy Arevalo (Racing Santander), terwijl Gasperini gecharmeerd zou zijn van Saïd El Mala (1. FC Köln) én voormalig PSV- en PEC Zwolle-spits Gianluca Scamacca, met wie hij vorig seizoen nog samenwerkte bij Atalanta.