Gazzetta: 'AS Roma en Como willen Zirkzee deze winter terughalen naar Italië'

kan in de winterse transferperiode mogelijk terugkeren naar Italië. Volgens La Gazzetta dello Sport staat de international van het Nederlands elftal, die bij zijn club Manchester United totaal overbodig is, in de belangstelling van AS Roma en Como.

De 24-jarige Zirkzee bewaart zeer prettige herinneringen aan de Serie A. In de tweede helft van het seizoen 2020/21, toen hij nog onder contract stond bij Bayern München, kwam hij er op huurbasis uit voor Parma. Tussen 2022 en de zomer van 2024 stond hij onder contract bij Bologna, dat hem voor 27 miljoen euro overnam van de Duitse recordkampioen. Met Bologna veroverde Zirkzee in zijn tweede jaar een Champions League-ticket, uiteindelijk verdiende hij daar zijn transfer naar Manchester United mee. Ruim veertig miljoen euro telde de club van toenmalig trainer Erik ten Hag voor hem neer, maar een doorslaand succes zou Zirkzee nooit worden op Old Trafford.

Ten Hag werd enkele maanden na de komst van de aanvaller op straat gezet. Zijn vervanger, de Portugees Ruben Amorim, deed daarna nog wel geregeld een beroep op Zirkzee, maar met zeven doelpunten en drie assists in 49 officiële wedstrijden in zijn debuutjaar kan de Nederlander geen indrukwekkende statistieken overleggen. Dit seizoen is zijn speeltijd nog beperkter: in de Premier League mocht Zirkzee pas drie keer invallen en ook tijdens het debacle in de EFL-Cup tegen Grimsby Town stond hij kort binnen de lijnen. Om zicht te houden op een plek in de WK-selectie van Oranje zou Zirkzee deze winter dan ook op zoek willen naar een nieuwe uitdaging, zo wist Voetbal International vorige week al te melden.

Vanuit Italië wordt de situatie rond Zirkzee met interesse gevolgd, aldus La Gazzetta dello Sport. Volgens de roze sportkrant ligt het AS Roma van trainer Gian Piero Gasperini op dit moment 'op pole position' om de Nederlander in januari terug te halen naar de Serie A. Gasperini zou Zirkzee al in zijn tijd bij Atalanta op de korrel hebben gehad, de Giallorossi zetten volgens de krant in op een huurdeal. De hoofdstedelingen krijgen echter geduchte concurrentie van het Como van Cesc Fàbregas. Die club speelt dit seizoen weliswaar geen Europees voetbal - in tegenstelling tot Roma, dat uitkomt in de Europa League - maar zou financieel wel verder kunnen gaan. Como zou namelijk 'serieus overwegen' om Zirkzee definitief over te nemen van Manchester United, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2029.