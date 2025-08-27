Live voetbal

Gitzwarte avond voor André Onana en Man United tegen vierdeklasser Grimsby Town

Andre Onana
Foto: © Imago
Demen Bülbül
27 augustus 2025, 23:25

Een gigantische blamage van Manchester United in de EFL Cup. De formatie van de geplaagde Ruben Amorim werd woensdagavond in de tweede ronde van het tweede Engelse bekertoernooi geëlimineerd door vierdedivisionist Grimsby Town. United poetste een 2-0 achterstand nog wel weg, maar dolf in de beslissende strafschoppenserie alsnog het onderspit.

André Onana vertolkte een negatieve hoofdrol bij United. De voormalig doelman van onder meer Ajax maakte zijn eerste minuten van het seizoen, maar beleefde een avond om gauw te vergeten.

Bij de 2-0 van Grimsby na een halfuur voetballen ging Onana namelijk gigantisch in de fout bij een hoge bal, waardoor Tyrell Warren de bal in een leeg doel kon schuiven. Kort daarvoor moest Onana ook al een antwoord schuldig blijven op een schot van Charles Vernam in de korte hoek.

United keek zo halverwege tegen een beschamende 2-0 achterstand aan, ondanks basisplaatsen voor veel grote namen zoals Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Amad Diallo, Kobbie Mainoo en Diogo Dalot. Matthijs de Ligt begon bij United op de reservebank, maar werd halverwege de wedstrijd alsnog binnen de lijnen gebracht, samen met aanvoerder Bruno Fernandes en zomeraanwinst Bryan Mbeumo.

Diezelfde Mbeumo zorgde een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer, waarna Harry Maguire in de minuut 89ste minuut voor opluchting leek te zorgen bij United met de 2-2. Vervolgens volgde meteen een zenuwslopende strafschoppenserie, waarin beide teams dertien strafschoppen namen. Mbeumo miste uiteindelijk de beslissende strafschop voor United, dat zodoende met het schaamrood op de kaken afdroop.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

