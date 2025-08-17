'Opvallende rentree bij Manchester United van de baan'

maakt deze zomer géén verrassende rentree bij Manchester United, zo verzekert transferjournalist Gianluca Di Marzio. Engelse media berichtten eerder dit weekend dat de Spanjaard twee jaar na zijn vertrek opnieuw in beeld zou zijn op Old Trafford, maar volgens Di Marzio is de keeper niet van zins om Fiorentina na één seizoen alweer achter zich te gaan laten.

De 34-jarige De Gea speelde tussen 2011 en 2023 maar liefst 545 wedstrijden voor Manchester United. Erik ten Hag ging in zijn periode als hoofdtrainer in Manchester echter op zoek naar een ander type keeper en kwam uit bij André Onana, die hij nog kende van hun gezamenlijke periode bij Ajax. De Gea vertrok zo transfervrij in de zomer van 2023, maar vond pas een jaar later in Fiorentina een nieuwe werkgever. In Italië maakte de 45-voudig international van Spanje een prima debuutjaar door, waarna zijn contract werd verlengd tot medio 2028.

Artikel gaat verder onder video

The Sun wist zaterdag te melden dat Manchester United een 'schokkende' terugkeer van De Gea zou overwegen, omdat Onana onder Ten Hags opvolger Ruben Amorim niet onomstreden is. De Kameroener ontbrak zondag inderdaad in de basisopstelling van The Red Devils, die het nieuwe seizoen in de Premier League openden met een 0-1 thuisnederlaag tegen Arsenal. Het doel van United werd tegen The Gunners verdedigd door Altay Bayindir.

Di Marzio komt op zijn blog met duidelijkheid over de vermeende interesse van Manchester United in De Gea. "In Engeland wordt er gesproken over een mogelijke terugkeer naar Old Trafford, maar de intenties van de speler zijn anders", schrijft de transferjournalist. "De Gea was een van de beste keepers van de Serie A in het seizoen 2024/25 en hij wil de fans van Fiorentina blijven verblijden met zijn reddingen. De Spaanse keeper heeft nog een driejarig contract en is gelukkig om het shirt van La Viola te blijven dragen", aldus Di Marzio.