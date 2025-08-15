Gouden wissel van Slot: onverwachte held bezorgt Liverpool drie punten

Nadat de strijd om de Community Shield verloren ging, is Liverpool in de Premier League wel ternauwernood met een overwinning begonnen. Vrijdagavond won de ploeg van Arne Slot dankzij twee late doelpunten met 4-2 van Bournemouth.

Slot trad aan met Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong en Cody Gakpo. Vanwege een rode kaart in de slotwedstrijd van vorig seizoen ontbrak Ryan Gravenberch, terwijl Bournemouth nit kon beschikken over de geblesseerde Justin Kluivert. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een groots eerbetoon gebracht aan de overleden Liverpool-aanvaller Diogo Jota en zijn broer.

Artikel gaat verder onder video

De arbitrage is steevast een heikel punt in de Premier League en daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. In de dertiende minuut van de wedstrijd, bij een 0-0 stand, werd Hugo Ekitike de diepte in gestuurd door Mohamed Salah. Op de middenlijn toucheerde Senesi de bal met de hand, waarna hij de bal kon wegtrappen. De ex-verdediger van Feyenoord was de laatste man die nog tussen Ekitike en doelman Djordje Petrovic stond.

Scheidsrechter Anthony Taylor blies daarna op zijn fluit, ogenschijnlijk vanwege een handsbal van Cody Gakpo (Senesi schoot de bal tegen zijn handen aan), waarna videoscheidsrechter Michael Oliver de beelden bekeek. De kaarten bleven op zak en daarmee kwam Senesi goed weg, tot ongeloof van onder meer Virgil van Dijk.

Racisme richting Semenyo

In de 29ste minuut werd de wedstrijd tijdelijk onderbroken. Bournemouth-aanvaller Antoine Semenyo zou racistisch bejegend zijn vanuit het publiek: hij werd uitgejouwd door een supporter in een rolstoel, die gearresteerd zou zijn. Na een onderbreking van enkele minuten, waarin arbiter Anthony Taylor sprak met Liverpool-coach Arne Slot en Bournemouth-trainer Andoni Iraola en met aanvoerders Virgil van Dijk en Adam Smith, werd het spel weer hervat.

Chiesa onverwachte matchwinner

Daarna leek Liverpool de wedstrijd naar zich toe te trekken. Ekitike scoorde voor de pauze en Gakpo erna, na een knappe individuele actie. Door twee doelpunten van uitgerekend de racistisch bejegende Semenyo leek Bournemouth te gaan stunten, maar invaller Federico Chiesa schoot Liverpool in minuut 88 naar de zege. Het was pas zijn eerste Premier League-doelpunt sinds hij vorig jaar overkwam van Juventus. In de blessuretijd bepaalde Salah de eindstand op 4-2, door met zijn verkeerde rechterbeen te scoren na zelf de ruimte te creëren in het strafschopgebied.