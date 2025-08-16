Live voetbal 4

Koeman kijkt ogen uit: twee Nederlanders schitteren in Premier League, publiek zingt luidkeels

Dominic Mostert
16 augustus 2025

Twee Nederlandse keepers hebben zich laten gelden in het openingsweekend van de Premier League. Zowel Marco Bizot als Robin Roefs kan terugkijken op een goed optreden. Bondscoach Ronald Koeman van Oranje zal zijn ogen hebben uitgekeken.

Bizot stond zaterdag onder de lat bij Aston Villa in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. De vervanger van de geschorste Emiliano Martínez hield de nul: het duel eindigde zonder doelpunten. Bizot verrichtte drie reddingen en werd door de lokale krant Birmingham Mail uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

“Hij kende een droomdebuut: redde oog in oog met Elanga voor de Holte End (waar de fanatieke supporters zitten, red.) en tikte daarna een schot van Gordon van buiten het strafschopgebied knap naast. Niemand kan klagen, want Bizot hield meteen de nul in zijn eerste wedstrijd voor de club”, schrijft men over de van Stade Brest overgekomen Bizot.

Roefs mocht zich laten zien onder de lat bij Sunderland tegen West Ham United. Dat deed hij met verve. De duurst verkochte speler ooit van NEC, vertrokken voor minstens 10,5 miljoen euro, verrichtte vier reddingen. Mede daardoor won Sunderland met 3-0 en boekte het de eerste Premier League-zege sinds mei 2017.

Hoogtepunt voor Roefs was een acrobatische redding waarmee hij in de 87ste minuut een eigen doelpunt van Wilson Isidor voorkwam. Het thuispubliek zong hem meteen toe – ‘Roefs Roefs Roefs Roefs!’ – op een manier die deed denken aan de manier waarop Ruud van Nistelrooij werd toegezongen bij Manchester United.

