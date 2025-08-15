Liverpool-aanwinst verbaasde Westerveld: 'Toen hij binnenkwam dachten we: Wat is dit nou?'

Sander Westerveld keek in de winter van 2022 zijn ogen uit toen AZ zich versterkte met . Amper tweeënhalf later staat de Hongaarse linksback voor zijn basisdebuut als topaankoop van het Liverpool van Arne Slot.

AZ betaalde in de winterstop van het seizoen 2021/22 een kleine drie miljoen euro om Kerkez over te nemen van AC Milan, waar de Hongaar in de jeugdopleiding speelde. In Alkmaar deelde Kerkez in zijn eerste periode bij Jong AZ een kleedkamer met Sem Westerveld, de eveneens keepende zoon van Sander. Westerveld senior onthult de eerste indrukken die hij destijds van Kerkez kreeg.

"Toen hij binnenkwam dachten wij: 'Wat is dat nou, jongen?' Hij heeft maar één knop, dat is aan", zegt Westerveld bij Viaplay. Namens de zender is de oud-keeper als analist aanwezig op Anfield bij de eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen, waarin regerend kampioen Liverpool het opneemt tegen Bournemouth. "Hij ging 90 minuten up and down. Elke keer zeiden ze 'rustig, gedoseerd...'. Maar als het hebt over stappen maken... Dit is een jongen die zoveel stappen heeft gemaakt", aldus Westerveld.

Kerkez ontwikkelde zich in zijn Alkmaarse periode razendsnel en vertrok in juli 2023 voor ruim twintig miljoen euro naar Bournemouth. Twee jaar later betaalde Liverpool zelfs bijna vijftig miljoen om de nog altijd maar 21-jarige back naar Anfield te halen. Daar debuteert hij vrijdagavond als basisspeler tegen, uitgerekend, zijn vorige werkgever. "Ik had eigenlijk wel verwacht dat Andy Robertson de eerste man zou zijn, als hij helemaal fit is", zegt Westerveld. "Dat is gewoon een hele goede linksback. Hij heeft vorig jaar persoonlijk een heel slecht seizoen gehad, ook door blessures." Robertson neemt echter plaats op de bank, omdat Kerkez dus de voorkeur krijgt van Slot. "Ik ben benieuwd of hij echt klaar is voor deze club, maar hij heeft een hele goede voorbereiding gedraaid. Echt een perfecte speler voor Liverpool, op dit moment", besluit Westerveld.