Slot verklapt persoonlijk nieuws van Gravenberch: 'Daarom is hij er vandaag niet bij'

is zaterdag vader geworden, zo maakt zijn trainer Arne Slot bekend. Daardoor is de middenvelder van Liverpool zondag afwezig in de wedstrijd tegen Crystal Palace om de Community Shield.

Begin mei maakten Gravenberch en zijn vriendin Cindy Peroti bekend in verwachting te zijn. Gravenberch deelde op Instagram een foto van een aantal polaroids waarop gegroeide buik van Peroti te zien was. "Baby coming 2025", stond er voor de volledigheid nog op een taart. "We hebben een geheimpje bewaard, we kunnen niet wachten om je te ontmoeten", schreef Gravenberch bij de foto.

Artikel gaat verder onder video

Gravenberch is doorgaans terughoudend als het aankomt op het delen van privé-informatie op sociale media, maar het is duidelijk dat Peroti al lange tijd in zijn leven is. Reeds in 2018 dook haar naam op in een artikel van Ajax Showtime. "Zijn meisje neemt ook tijd in beslag, al is hij zelfs dáár raar in. Dan zit hij op de bank te niksen en vraag ik: moet je niet iets afspreken met Cindy?", werd de vader van de Oranje-international destijds al geciteerd door het medium.

Nu heeft het koppel dus een kindje mogen verwelkomen. Het is voor de 23-jarige Gravenberch zijn eerste kind. Slot heeft niet bekendgemaakt of het een jongen of meisje is. Liverpool heeft ondanks de absentie van Gravenberch nog drie Nederlanders in de basiself: Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk en Cody Gakpo treden om 16.00 uur aan tegen Crystal Palace op Wembley.