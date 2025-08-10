Live voetbal

Salah reageert fel op UEFA-tweet over gesneuvelde 'Palestijnse Pelé'

10 augustus 2025, 09:45

Mohamed Salah heeft op X fel gereageerd op een tweet van de UEFA over Suleiman Al-Obeid, ook wel de 'Pelé van Palestina' genoemd. Donderdag maakte de Palestijnse voetbalbond bekend dat Al-Obeid op 41-jarige leeftijd is omgekomen bij een Israëlische aanval in Gaza.

Al-Obeid stond te wachten op humanitaire hulp toen hij het slachtoffer werd van een aanval van Israël, aldus de Palestijnse voetbalbond PFA. Als aanvaller maakte hij meer dan honderd doelpunten in zijn actieve loopbaan, zo schrijft de BBC, waaronder twee voor de nationale ploeg van Palestina.

De UEFA staat op X stil bij het overlijden van Al-Obeid. "Vaarwel Sulaiman Al-Obeid, de 'Palestijnse Pelé'", schrijft de Europese voetbalbond bij een foto van de gesneuvelde oud-voetballer. "Een talent dat hoop gaf aan talloze kinderen, zelfs in de donkerste tijden", aldus de UEFA.

Liverpool-ster Salah reageert venijnig op het bericht van de UEFA, waarin met geen woord wordt gerept over de manier waarop Al-Obeid om het leven kwam. De Egyptenaar retweet het bericht van de UEFA en schrijft cynisch: "Kunnen jullie ons vertellen hoe hij is gestorven, waar, en waarom?". Op het moment van schrijven nadert de tweet van Salah de één miljoen likes, ook is zijn bericht al bijna 300 duizend keer geretweet.

Salah heeft zich al eerder uitgelaten over de oorlog in Gaza. De Liverpool-speler riep wereldleiders reeds in oktober 2023 op om in actie te komen om 'verdere slachting van onschuldige zielen te voorkomen'.

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
399 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik ben benieuwd wat Gloukh hier van vindt. Hij is altijd zeer uitgesproken over de oorlog in Israël. Voetbal en politiek moet je normaal gesproken uit elkaar houden maar omdat hij er zo graag voor uitkomt ben ik straks benieuwd naar zijn mening. Mijn vermoedde is dat Ajax ESPN, NOS al gewaarschuwd heeft om geen lastige vragen te stellen alleen gaat dit natuurlijk vroeg of laat wel uit de hand lopen.

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
12 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Wel een beetje slappe reactie rozekameraad Crisom. "ben benieuwd naar zijn mening", "mijn vermoedde is", "geen lastige vragen". Zou zomaar in een artikel onder rookie RvP geplaatst kunnen worden. Ondertussen worden alle Rotterdamse clubs door PSV afgemaakt. Wat zou Goukh daarvan vinden? Of van alle onvrede bij feijenoord spelers zoals timber, stengs, borges, bijlow, wellenreuther e.a., dat begint nu al uit de hand te lopen.Zie je het al somber in?

ERIMIR
2.176 Reacties
398 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

UEFA uit een eerbetoon aan Suleiman Al-Obeid en onthoudt zich van verder commentaar. Prima gebaar!

