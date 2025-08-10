Salah reageert fel op UEFA-tweet over gesneuvelde 'Palestijnse Pelé'

heeft op X fel gereageerd op een tweet van de UEFA over Suleiman Al-Obeid, ook wel de 'Pelé van Palestina' genoemd. Donderdag maakte de Palestijnse voetbalbond bekend dat Al-Obeid op 41-jarige leeftijd is omgekomen bij een Israëlische aanval in Gaza.

Al-Obeid stond te wachten op humanitaire hulp toen hij het slachtoffer werd van een aanval van Israël, aldus de Palestijnse voetbalbond PFA. Als aanvaller maakte hij meer dan honderd doelpunten in zijn actieve loopbaan, zo schrijft de BBC, waaronder twee voor de nationale ploeg van Palestina.

De UEFA staat op X stil bij het overlijden van Al-Obeid. "Vaarwel Sulaiman Al-Obeid, de 'Palestijnse Pelé'", schrijft de Europese voetbalbond bij een foto van de gesneuvelde oud-voetballer. "Een talent dat hoop gaf aan talloze kinderen, zelfs in de donkerste tijden", aldus de UEFA.

Liverpool-ster Salah reageert venijnig op het bericht van de UEFA, waarin met geen woord wordt gerept over de manier waarop Al-Obeid om het leven kwam. De Egyptenaar retweet het bericht van de UEFA en schrijft cynisch: "Kunnen jullie ons vertellen hoe hij is gestorven, waar, en waarom?". Op het moment van schrijven nadert de tweet van Salah de één miljoen likes, ook is zijn bericht al bijna 300 duizend keer geretweet.

Salah heeft zich al eerder uitgelaten over de oorlog in Gaza. De Liverpool-speler riep wereldleiders reeds in oktober 2023 op om in actie te komen om 'verdere slachting van onschuldige zielen te voorkomen'.