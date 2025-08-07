Arne Slot maakt kans op enorm prestigieuze prijs

Arne Slot is door France Football genomineerd voor de Johan Cruijff Trofee, de prijs voor beste trainer van de wereld. De trainer van Liverpool heeft wel te maken met forse concurrentie.

Slot maakte vorig jaar de overstap van Feyenoord naar Liverpool, waar hij in zijn eerste seizoen direct de landstitel wist te veroveren. In het noordwesten van Engeland lopen ze weg met de Nederlandse oefenmeester, die deze zomer de portemonnee mag trekken om de selectie naar smaak in te richten.

Om de Ballon d’Or voor trainers in de wacht te kunnen slepen, moet Slot wel met de nodige concurrentie afrekenen. Ook Antonio Conte (Napoli), Hansi Flick (FC Barcelona), Luis Enrique (Paris Saint-Germain) en Enzo Maresca (Chelsea) zijn genomineerd. Wie er met de prestigieuze prijs aan de haal gaat, zal bekend worden op de uitreikingsceremonie op maandag 22 september in Parijs.

Conte, Flick en Enrique legden beslag op de landstitel in respectievelijk Italië, Spanje en Frankrijk, terwijl laatstgenoemde ook de Champions League won. Maresca wist zich met Chelsea tot wereldkampioen te kronen.