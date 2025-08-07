Live voetbal

Arne Slot maakt kans op enorm prestigieuze prijs

Arne Slot Liverpool
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
7 augustus 2025, 14:31

Arne Slot is door France Football genomineerd voor de Johan Cruijff Trofee, de prijs voor beste trainer van de wereld. De trainer van Liverpool heeft wel te maken met forse concurrentie.

Slot maakte vorig jaar de overstap van Feyenoord naar Liverpool, waar hij in zijn eerste seizoen direct de landstitel wist te veroveren. In het noordwesten van Engeland lopen ze weg met de Nederlandse oefenmeester, die deze zomer de portemonnee mag trekken om de selectie naar smaak in te richten.

Artikel gaat verder onder video

Om de Ballon d’Or voor trainers in de wacht te kunnen slepen, moet Slot wel met de nodige concurrentie afrekenen. Ook Antonio Conte (Napoli), Hansi Flick (FC Barcelona), Luis Enrique (Paris Saint-Germain) en Enzo Maresca (Chelsea) zijn genomineerd. Wie er met de prestigieuze prijs aan de haal gaat, zal bekend worden op de uitreikingsceremonie op maandag 22 september in Parijs.

Conte, Flick en Enrique legden beslag op de landstitel in respectievelijk Italië, Spanje en Frankrijk, terwijl laatstgenoemde ook de Champions League won. Maresca wist zich met Chelsea tot wereldkampioen te kronen.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fabrizio Romano en Arne Slot, de trainer van Liverpool

Fabrizio Romano brengt teleurstellend nieuws voor Liverpool en Arne Slot

  • di 5 augustus, 15:09
  • 5 aug. 15:09
Rio Ngumoha viert zijn treffer bij Liverpool - Athletic

Arne Slot heeft goud in handen: Liverpool in de ban van tienersensatie

  • di 5 augustus, 10:14
  • 5 aug. 10:14
Alexander Isak Newcastle United Liverpool

'Liverpool plaatst openingsbod op Isak, Newcastle komt met duidelijke reactie'

  • vr 1 augustus, 13:41
  • 1 aug. 13:41
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
10
Fulham
0
0
0
11
Leeds
0
0
0
12
Liverpool
0
0
0
13
Man City
0
0
0
14
Man Utd
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel