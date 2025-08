Arne Slot heeft goud in handen: Liverpool in de ban van tienersensatie

Liverpool gaf deze zomer al meer dan 300 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar de zestienjarige ontpopt zich tot de grootste sensatie van de voorbereiding. De piepjonge aanvaller maakte maandag in een vriendschappelijk duel met Athletic Club zijn eerste doelpunt op Anfield.

Florian Wirtz is vooralsnog de duurste Liverpool-aanwinst van deze zomer. De Duitser, die voor maximaal 137 miljoen euro overkwam van Bayer Leverkusen zou echter nog onttroond kunnen worden als The Reds erin slagen om Alexander Isak los te weken bij Newcastle United. Ook voor Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt), Milos Kerkez (Bournemouth) en Oranje-international Jeremie Frimpong trok de club van Slot deze zomer al flink de portemonnee.

Artikel gaat verder onder video

De Liverpool Echo schrijft echter dat Ngumoha vooralsnog de grootste ster van de voorbereiding is. Liverpool nam de buitenspeler, die op 29 augustus zijn zeventiende verjaardag viert, een jaar geleden over van Chelsea. Ngumoha kwam eerder deze zomer al fraai tot scoren tegen Yokohama F. Marinos en leverde een assist op Dominik Szoboszlai tegen AC Milan. Maandag liet hij zich ook zien in de eerste oefenwedstrijd die Liverpool deze zomer op Anfield speelde.

De ploeg van Slot speelde maandag twee keer tegen de Spaanse club. Ngumoha mocht starten in de eerste wedstrijd en opende daarin al na twee minuten de score. Amper drie minuten later leverde de tiener de assist bij de 2-0 van Darwin Núñez. Liverpool won de eerste confrontatie uiteindelijk met 4-1. Enkele uren later leverde ook de tweede confrontatie, waarin Slot zijn grootste namen opstelde, een overwinning op. Virgil van Dijk ontbrak wegens ziekte, maar Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en Frimpong stonden alle drie in de basis. Gakpo eiste met twee goals én een eigen doelpunt de hoofdrol voor zich op, Liverpool won het tweede duel daardoor uiteindelijk met 3-2.

Komende zondag neemt Liverpool het in de strijd om de Community Shield op tegen FA Cup-winnaar Crystal Palace. Een kleine week later, op vrijdag 15 augustus, openen The Reds het Premier League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth. De wedstrijd op Anfield begint om 21.00 uur.