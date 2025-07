'Slot haalt bezem door Liverpool-selectie: na toptransfer Diaz mogelijk nog zes vertrekkers'

De selectie van Liverpool ondergaat deze zomer een ware metamorfose. Nadat Arne Slot al voor honderden miljoenen euro's aan nieuwe spelers mocht begroeten, staat de kampioen van Engeland met het aanstaande vertrek van naar Bayern München ook voor een uitgaande toptransfer. Daar blijft het echter niet bij: volgens de doorgaans goed ingevoerde Liverpool Echo mogen nog eens zes spelers deze zomer vertrekken.

Waar Liverpool de hand in de voorbije transferperiodes flink op de knip hield, gaat de regerend kampioen van Engeland deze zomer behoorlijk los op de transfermarkt. Voor de komst van Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt), Milos Kerkez (Bournemouth), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) war en The Reds al bijna 300 miljoen euro kwijt. Daarnaast voegde doelman Giorgi Mamardashvili zich na een jaar op huurbasis bij Valencia te zijn gebleven zich ook bij de selectie van Slot. Daarmee is Liverpool naar verluidt nog niet uitgewinkeld: de club wordt nog altijd gelinkt aan aanvallers Alexander Isak (Newcastle United) en Rodrygo (Real Madrid).

Tegenover de (mogelijke) komst van bovengenoemde spelers staat het transfervrije vertrek van Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid en de verkoop van Jarrel Quansah, Caoimhín Kelleher en Nat Phillips aan respectievelijk Bayer Leverkusen, Brentford en West Bromwich Albion. Daarnaast werden doelmannen Viteszlav Jaros (Ajax) en Harvey Davies (Crawley Town) op huurbasis uitgezwaaid. Díaz wordt de volgende vertrekker: volgens Engelse media heeft de Colombiaanse aanvaller inmiddels het eerste deel van zijn medische keuring bij Bayern doorstaan. Beide clubs zijn inmiddels akkoord over een transfer ter waarde van 75 miljoen euro.

Naast Díaz zouden volgens de lokale Liverpool Echo nog eens zes spelers deze zomer kunnen gaan vertrekken. Van dat zestal zal Darwin Núnez het grootste bedrag in het laatje moeten brengen. Liverpool verlangt volgens de krant meer dan 55 miljoen euro voor de Uruguayaan, die in de belangstelling van zowel AC Milan als het Saudische Al-Hilal zou staan Aan verdediger Ben Doak, die na een goed seizoen in de Championship bij Middlesbrough in de belangstelling staat van Nottingham Forest, zou een prijskaartje van zo'n 30 miljoen pond zijn gehangen. Ook Federico Chiesa en Tyler Morton mogen uitzien naar een nieuwe werkgever, terwijl Harvey Elliott door de komst van Wirtz verder in de pikorde gedaald is en in de belangstelling van Nottingham Forest, West Ham United en zijn oude club Fulham zou staan. Tot slot zou door de komst van Kerkez ook een van de huidige linksbacks (oudgediende Andy Robertson en voormalig Willem II-speler Kostas Tsimikas) deze zomer mogen vertrekken bij Liverpool.